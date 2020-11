Нащадок мігрантів з України та противник Путіна. Хто такий Ентоні Блінкен, який може очолити Держдеп США

Кандидатуру Блінкена має затвердити Сенат

Новообраний президент США Джо Байден нещодавно озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому. Серед який є Ентоні Блінкен, який найімовірніше займе посаду державного секретаря США. Хто такий Блінкен та як він пов'язаний з Україною?

Державний секретар США – це фактично третя за важливістю посада у країні, після президента і віцепрезидента. Цей пост аналогічний посаді міністра закордонних справ у більшості інших держав. Держсекретар очолює Державний департамент – відомство зовнішньої політики США.

Ентоні Блінкен та кар'єра

Ентоні Блінкен закінчив Гарвардський університет. Ще під час навчання працював у студентській газеті The Harvard Crimson. Пізніше дописував в американський журнал про політику, культуру і мистецтво – The New Republic. Згодом отримав ступінь доктора юридичних наук у юридичній школі Колумбійського університету та займався адвокатською діяльністю в Нью-Йорку і Парижі.

Ентоні Блінкен в американській дипломатії з 1994 року. Він працював на різних посадах за трьох президентів США. Це і Білл Клінтон, і Джордж Буш-молодший, і Барак Обама.

Під час президентства Обами, при якому Джо Байден був віцепрезидентом, кар'єра Блінкена різко пішла вгору.

Спершу він був радником Байдена з зовнішньополітичних питань. У 2014-му, саме в розпал збройного конфлікту на українському Донбасі, Блінкен став заступником держсекретаря США.

Ентоні Блінкен та Джо Байден/Фото:Frickr

Блінкен та ставлення до України

Ще у 2019 році розповідав американським ЗМІ, що є онуком українського емігранта.

«Мій дідусь на початку минулого століття прибув з території, яка тепер є Україною, його вітали у Сполучених Штатах, він побудував життя для себе, дітей, мачуха, яка втекла від комунізму, буквально у вагоні потяга вночі зі своєю матір'ю у дуже юному віці прибула до Сполучених Штатів», – розповів він.

В Україні у 2009-2017 роках Блінкен був неодноразово. Вів перемовини з тодішнім керівництвом держави та регулярно коментував ситуацію в країні й політику Росії щодо України.

Блінкен одним з перших американських дипломатів ще у 2014 році повідомив, що США вивчають можливість надати Україні летальну зброю, щоб підтримати її у конфлікті з Росією.

За кілька місяців у березні 2015 під час візиту до Києва Блінкен зустрівся з вищим керівництвом держави та досить відверто поспілкувався з журналістами. Тоді він підкреслив, що США «глибоко віддані майбутньому України та її успіху».

«Україна зробила надзвичайні кроки за минулі півтора року: посеред конфлікту, посеред агресії, для того, щоб рухатися уперед. Робота ще не завершена, але вона дуже важлива. Це, звичайно, підписання асоціації з Євросоюзом, досягнення вільних чесних виборів, початок глибоких і всебічних економічних і політичних реформ, включно з законами для підвищення прозорості державних закупівель, зменшення урядової неефективності та корупції, очищення українського енергетичного сектору, створення більш прозорої банківської системи та залучення іноземних інвесторів для створення нового антикорупційного агентства. Кордони не можна змінювати силою. Якщо ми дозволимо, щоб це відбувалося, то це буде прецедентом не тільки тут в Європі, але й по всьому світі», – заявив він тоді під час пресконференції у Києві.

Політик наголошував на необхідності реформ в Україні. Закликав боротися з корупцією, проводити децентралізацію, налагодити співпрацю з МВФ та виконати вимоги міжнародних партнерів.

«Величезний виклик, з яким зіткнулася Україна, це складні рішення у програмі реформ, які можуть бути болючими для людей у короткостроковій перспективі, але підуть на користь у довгостроковій», – підкреслював він.

Блінкен наголошував, що з часом результат непопулярних реформ, якщо їх реалізують, дасть свої плоди та покращить добробут людей.

Блінкен та ставлення до Росії

Політик неодноразово коментував політику Росії щодо України та заявляв про пряму причетність Москви до подій на Донбасі.

«Я абсолютно переконаний, що російські дії в Україні – стратегічна поразка для майбутнього Росії. Так, ви можете сказати, що Росія, в лапках, виграла Крим. Але захопивши Крим, Росія втратила Україну. Україна більш об’єднана і орієнтована на Захід, ніж будь-коли», – наголошував Блінкен.

Блінкен виступав за впровадження санкцій проти Росії після окупації Криму. В одному з інтерв'ю розповідав про політику Путіна.

«Росія – це класичний приклад використання асиметричної тактики. Путін направив невелику кількість спецпризначенців, які об'єдналися з місцевими сепаратистами, дали їм інструкції, обладнання, гроші й вказівки, а потім Путін заперечив їхню присутність. Я пам’ятаю численні розмови між президентом Обамою та президентом Путіним. Ми були в Овальному кабінеті, і президент говорив телефоном. І Путін заперечував, а насправді беззаперечно брехав, про присутність Росії в Україні. Обама сказав тоді йому: «Володимире, ми не сліпі. У нас є очі; ми все бачимо». А Путін далі поводився, ніби нічого не сталося».

Блінкен та українсько-російський конфлікт

Політик нагадав, що Україна відмовилась від ядерного арсеналу під міжнародні гарантії Будапештського меморандуму. Але політика Росії показала, що ці гарантії нічого не варті.

«Це є прецедентом. Тепер, коли ми працюємо з міжнародною спільнотою, щоб переконати всіх, щоб Іран також відмовився від ядерної зброї, цей прецедент, на жаль, може зіграти погану роль. Тому ми разом з Україною, будемо разом захищати правила, які існують у 21 столітті. США з Україною та підтримують Україну», – запевнив Блінкен.

Коментував політику Росії щодо України. Він недвозначно заявляв про пряму причетність Москви до подій на Донбасі, називав сепаратистів «російськими маріонетками».

Він запевнив, що США не знімуть санкції, доки Росія не виконає мінські домовленості в повному обсязі.

Вже після відставки, у 2017-му, коли президентом став Дональд Трамп, Блінкен закликав США надати зброю Україні для протистояння російській агресії. Зброю Україна почала отримувати у 2018 році.

Ентоні Блінкен/Фото:Frickr

Блінкен – «Час озброювати Україну»

Вже після відставки, коли президентом став Дональд Трамп, Блінкен опублікував велику статтю у The New York Times під назвою «Адміністрації Трампа час озброювати Україну».

Коментуючи чергове загострення на Донбасі, Блінкен зазначив, що президент РФ Володимир Путін роздмухує і заморожує конфлікт, коли йому це вигідно.

«Так він сподівається зберегти Україну назавжди дестабілізованою, підсилюючи внутрішнє невдоволення через неспроможність Києва припинити окупацію, купуючи час, щоб повернути Україну в російську сферу впливу після вторгнення та знущань», – написав майбутній держсекретар США.

Він назвав Трампа «пропутінськи налаштованим», але згодом схвально оцінив дії його адміністрації, яка не збиралася поступатися Москві на міжнародній арені.

«Але є одна життєво необхідна річ, яка може все змінити: якщо вся команда рекомендуватиме пану Трампу скасувати обмеження щодо надання летального оборонного обладнання Києву, зокрема протитанкової зброї», – написав Блінкен у жовтні 2017 року.

На його думку, якщо раніше виключно дипломатичні важелі та економічні санкції щодо Росії були виправданими, то тепер настав час жорсткіших методів.

«Попри всі очікування, адміністрація Трампа не кидає Україну і не повертається до звичних бізнес-стосунків з Москвою. Тож Росія може залишитися там, де вона є. Але на тому ж місці залишиться і фронт, який очолюють Сполучені Штати, проти цієї агресії», – підсумував Блінкен.

