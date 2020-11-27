«Відправив мені запрошення». Тихановська анонсувала зустріч з Байденом

Крім того, лідер опозиції анонсувала візити до Великої Британії та Норвегії

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що новообраний президент США Джо Байден направив їй запрошення на зустріч. Про це опозиціонерка заявила в інтерв'ю БЕЛСАТ.

Конкретної дати зустрічі Тихановська не назвала. Крім того, вона анонсувала візити до Великої Британії, Норвегії.

26 листопада лідер білоруської опозиції заявила, що планує «найближчим часом» відвідати Україну. Сама Тихановська наразі перебуває у Литві.

Однак, за даними видання ZN.ua, офіційний Київ відмовляється від контактів з опозицією Білорусі через її проросійські погляди.

Джерела ZN.ua в Офісі президента та Міністерстві закордонних справ зазначали: з огляду на настрої нинішніх лідерів білоруської опозиції, в разі їх приходу до влади вони будуть проводити стосовно України політику, яка в цілому не буде відрізнятися від тієї, яку проводить самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

«Тихановська, Колеснікова та інші займають проросійську позицію з важливих для нашої країни питань ... І чого ми досягаємо, розвиваючи з ними контакти? Особливо якщо Лукашенко і далі зберігає владу?», – запитували співрозмовники видання.

Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.