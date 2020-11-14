Завершено підрахунок на виборах президента США: результати

За результатом підрахунку, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників

Цьогорічні результати є віддзеркалення президентських перегонів у США 2016 року. Тільки цього разу не республіканець, а демократ набрав 306 голосів виборників

У США завершили підрахунок голосів на виборах президента США в останніх штатах – Північній Кароліні та Джорджії.

За результатом підрахунку, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Про це повідомляє низка авторитетних американських видань, зокрема CNN, NBC News, Bloomberg, Washington post.

Останніми штатами, які завершили підрахунок голосів стали Джорджія (16 голосів виборників) та Північна Кароліна (15 голосів від колегії виборників).

У Джорджії переміг Байден, здобувши 49,5% голосів виборців проти 49,2% у Трампа. Демократ набрав на 14 172 голоси більше. Востаннє представник демократичної партії перемагав у штаті у 1992 році.

Водночас у Північній Кароліні переміг Трамп з 50%, обігнавши свого суперника на 73 698 голосів. Байдена у Північній Кароліні підтримали 48,6% виборців.

Отже, усі 538 голосів від колегії виборників розподіляться наступним чином:

Байден – 306

Трамп – 232

Варто зазначити, що дані результати віддзеркалення президентських перегонів у США 2016 року. Тоді навпаки кандидат від республіканців Дональд Трамп отримав саме 306 голосів виборників. А представниці від демократів Гілларі Клінтон тоді дісталися 232 голоси.

Для перемоги на виборах потрібно 270 голосів від колегії виборників. Офіційно вони голосуватимуть 14 грудня.

Напередодні чинний президент США Дональд Трамп заявив, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.