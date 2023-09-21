Адвокат Шуфрича розказав, де його клієнт назбирав «кітелів часів Наполеона»

Захисник нардепа вважає, що в речах, знайдених під час обшуку, нічого кримінального немає

Олександр Тананакін: «Кітель – це ж не злочин»

Під час обшуку у заарештованого нардепа Нестора Шуфрича було виявлено чимало неочікуваних речей, серед яких медалі, двоголові орли, ордени та кітелі. Свою позицію щодо цього в інтерв’ю «Главкому» висловив представник адвокатського об’єднання Barristers Олександр Тананакін, який захищає заарештованого нардепа.

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«Жодних відомостей, які стосуються статусу окремих регіонів на сході України або кітелів, у справі нема. Кітель – це ж не злочин. Половина кітелів там відноситься ще до часів Наполеона, а половина – радянські. Ще якісь ордена вилучили, кортики… Ну і що? Для кого ця інформація? Такі кітелі на Куренівському ринку продаються. На них є бірки, там номери лотів з аукціону», – зазначив правозахисник.

Що стосується документа про статус Донбасу, то, за словами Тананакіна, це питання широко висвітлювалося за часів Петра Порошенка і були відповідні робочі групи, до яких входив і Шуфрич.

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Адвокат підкреслив, що ніхто не спростовує існування документа, і метою його створення, за словами правозахисника, був пошук формули припинення збройного конфлікту і встановлення лінії розмежування.

«Шуфрич з Медведчуком не самі ж сиділи і щось розробляли. Можливо, там не тільки цей документ, а й інші можна відшукати», – додав Тананакін.

Нагадаємо, під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Документ передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Як відомо, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області, йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Станом на зараз Шуфрич перебуває в СІЗО – суд відправив його під варту без права застави на 60 днів (до 13 листопада).