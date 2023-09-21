Головна Країна Політика
search button user button menu button

Адвокат Шуфрича розказав, де його клієнт назбирав «кітелів часів Наполеона»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Адвокат Шуфрича розказав, де його клієнт назбирав «кітелів часів Наполеона»
Захисник нардепа вважає, що в речах, знайдених під час обшуку, нічого кримінального немає
фото з відкритих джерел

Олександр Тананакін: «Кітель – це ж не злочин»

Під час обшуку у заарештованого нардепа Нестора Шуфрича було виявлено чимало неочікуваних речей, серед яких медалі, двоголові орли, ордени та кітелі. Свою позицію щодо цього в інтерв’ю «Главкому» висловив представник адвокатського об’єднання Barristers Олександр Тананакін, який захищає заарештованого нардепа.

«Жодних відомостей, які стосуються статусу окремих регіонів на сході України або кітелів, у справі нема. Кітель – це ж не злочин. Половина кітелів там відноситься ще до часів Наполеона, а половина – радянські. Ще якісь ордена вилучили, кортики… Ну і що? Для кого ця інформація? Такі кітелі на Куренівському ринку продаються. На них є бірки, там номери лотів з аукціону», – зазначив правозахисник.

Що стосується документа про статус Донбасу, то, за словами Тананакіна, це питання широко висвітлювалося за часів Петра Порошенка і були відповідні робочі групи, до яких входив і Шуфрич.

Адвокат підкреслив, що ніхто не спростовує існування документа, і метою його створення, за словами правозахисника, був пошук формули припинення збройного конфлікту і встановлення лінії розмежування.

«Шуфрич з Медведчуком не самі ж сиділи і щось розробляли. Можливо, там не тільки цей документ, а й інші можна відшукати», – додав Тананакін.

Нагадаємо, під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Документ передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Як відомо, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області, йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Станом на зараз Шуфрич перебуває в СІЗО – суд відправив його під варту без права застави на 60 днів (до 13 листопада).

Читайте також: Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
Теги: Нестор Шуфрич адвокат обшук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області
Що не так із затриманням Шуфрича
16 вересня, 13:16
У військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей тривають обшуки
Правоохоронці проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах
22 серпня, 16:49
Суд відправив олігарха під варту
Суд обрав Коломойському запобіжний захід
2 вересня, 20:41

Політика

Адвокат Шуфрича розказав, де його клієнт назбирав «кітелів часів Наполеона»
Адвокат Шуфрича розказав, де його клієнт назбирав «кітелів часів Наполеона»
Зеленський зустрівся з американськими конгресменами в Капітолії
Зеленський зустрівся з американськими конгресменами в Капітолії
Чиновник США відмовив Зеленському у виступі на засіданні Конгресу
Чиновник США відмовив Зеленському у виступі на засіданні Конгресу
Адвокат Шуфрича стривожений: з будинку клієнта виносяться ложки й виделки
Адвокат Шуфрича стривожений: з будинку клієнта виносяться ложки й виделки
Зеленський прибув до Вашингтона на переговори
Зеленський прибув до Вашингтона на переговори
Рада прийняла законопроєкт про нацменшини з обмеженнями для російської мови
Рада прийняла законопроєкт про нацменшини з обмеженнями для російської мови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Україна для Євросоюзу більше не бідний родич. І ось чому
37K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
34K
Ще одна країна вичерпала можливості з прийому мігрантів
29K
Як українці хитрують із виплатами: Німеччина викрила схему
15K
Вибухи гримлять на Хмельниччині
13K
Шифрувалася у перуці й окулярах: у Німеччині вчителька працювала на пропутінський канал

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту