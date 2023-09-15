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Шуфричу повідомлено про підозру у держзраді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шуфричу повідомлено про підозру у держзраді
Наразі за місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків
фото: пресслужба СБУ

Санкція статті передбачає до 15 років тюрми

Народному депутату України Нестору Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. Зібрано доказову базу про його антиукраїнську діяльність. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України. 

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича.

За матеріалами СБУ йому повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні.

Нагадаємо, що Сівкович втік до Москви у 2014 році і створив «кротоферму» для підривної діяльності проти нашої держави. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто Голова Служби безпеки Василь Малюк.

Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.

Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.

Як повідомлялося, під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. 

Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Зазначається, що сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича.

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Теги: Василь Малюк росіяни зрада державна зрада розслідування держава українці прокурор історія

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