Що не так із затриманням Шуфрича

Чи є злочинною антидержавна діяльність Шуфрича і Медведчука? Переконаний, що так

Нестора Шуфрича затримали. Але затримання і вирок, який вступив у законну силу не синоніми.

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Поки єдиним доказом злочинної діяльності Шуфрича, який відкрито продемонстрували у медіа є документ, підписаний Шуфричем і Медведчуком ще у 2014 році.

Втім, щоб віднайти цей документ можна було не витрачатися на обшуки. Достатньо просто зайти в інтернет. Його було офіційно оприлюднено ще у 2014 році, надруковано на сайтах і офіційно представлено. Дивно, що і правоохоронці і журналісти подають це як якусь нову сенсацію.

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Пропозиції Шуфрича і Медведчука, які вони подавали як свій «шлях до миру» з моєї точки зору і справді створювали шлях для Путіна до захоплення України. Згодом для реалізації такої моделі Медведчук почав будувати в Україні мережу агентів. От серед цих агентів уже є особи, які отримали вироки судів.

Ми з колегами навіть брали участь та організовували акції «Медведчук під арешт» за негайне припинення такої діяльності. За це Медведчук порушив проти нас кримінальну справу за замах на вбивство.

Чи є злочинною антидержавна діяльність Шуфрича і Медведчука? Переконаний, що так. Але по Медведчуку вироку суду не існує. Його просто обміняли. Не факт, що такий вирок буде по Шуфричу. Ось фото «сенсаційного» документу, посилання на статтю, де його давно надруковано (і таких публікацій багато), розповіді про акції проти цього документу, у яких я брав участь і цитати з медіа про кримінальну справу після цих акцій.