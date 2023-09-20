Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку

Олександр Тананакін: Не треба бути юристом, щоб зрозуміти: з цією справою щось не так

У слідчому ізоляторі СБУ – ще один VIP-в’язень. До компанії Ігоря Коломойського минулого тижня доєднався Нестор Шуфрич – народний депутат кількох скликань, міністр надзвичайних ситуацій в урядах Янукович і Азарова, близький (колишній?) соратник путінського кума Віктора Медведчука та просто дуже галасливий та медійний персонаж української політики. Звісно, затримання Шуфрича не могло не перетворитися на шоу. Ще під час обшуків, які СБУ влаштувала в домі у Козині під Києвом, у одного з найбагатших депутатів Ради знайшли колекцію російських та радянських орденів, військових кітелів та навіть давню «концепцію» особливого статусу для окупованих районів Донецької та Луганської областей авторства Шуфрича та Медведчука.

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СБУ заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора була зібрана достатня доказова база антиукраїнської діяльності Шуфрича задля його звинувачення у держзраді. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає 15 років в’язниці. Діючого нардепа звинувачують в тому, що він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого слідство вважає агентом ФСБ та куратором російських спецслужб в Україні. На думку слідства, саме за вказівкою Сівковича Шуфрич поширював в українському суспільстві кремлівські наративи та проросійські настрої.

Сам Шуфрич на засіданні суду з обрання йому запобіжного заходу розповідав журналістам, що суть звинувачення полягає в тому, що він як нардеп робив депутатські запити щодо з’ясування загадкових обставин викрадення одіозного судді Миколи Чауса. Колишній ОПЗЖник та «регіонал», який раніше на всіх кутах волав про дружбу з Росією, тепер запевняє, що після 24 лютого 2022 року став «нациком» – навіть в ефірі колись доброзичливого для себе російського ТБ після вторгнення вимагав виведення російських військ з України. Щодо «документу» про особливий статус Донбасу Шуфрич нагадав, що діяв за мандатом тодішніх українських перших осіб – Петра Порошенка та Олександра Турчинова, а зберігання такої кількості російських артефактів у себе дома пояснив тим, що є одним з найбільших фалеристів (колекціонером орденів і медалей) у світі.

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Столичний Печерський суд у закритому режимі швидко вирішив питання з запобіжним заходом і на Шуфрича надягли кайданки просто в залі суду. Депутата арештовано на два місяці, розгляд справи по суті заплановано на середину жовтня. Уже після арешту в немалому помешканні нардепа продовжувався обшук.

Насправді тенденційність заяв «правдоруба» Шуфрича, який постійно світився на колишніх телеканалах «медведчуківського» пулу, а іноді і в ефірах сумнозвісних російських пропагандистів, не міг не почути тільки глухий. Інколи навіть не у всіх незгодних витримували нерви. Але всі ці роки серйозних претензій до цього політика щодо просування проросійських наративів у правоохоронців не було. І ось через півтора року з початку повномасштабної війни, коли Шуфрич після втечі багатьох своїх соратників з України давно вже не позиціонує себе як опозиціонера, ці претензії раптом з’явилися.

Та частина суспільства, яка й раніше не переварювала Шуфрича, звісно, зраділа такому повороту за принципом «краще пізно, ніж ніколи». Але суспільство має пам’ятати, як багато таких хайпових справ, які презентувалися правоохоронцями в красивій обгортці, згодом просто розсипалися.

Ті «скелети у шафі», які спецслужба та прокуратура знайшли у Шуфрича, поки можуть вразити хіба що завжди креативних авторів «фотожаб». А от грамотний захист, який нардеп-мільйонер точно може собі дозволити, ознайомившись з підозрою, тільки здивовано знизує плечима.

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Інтереси Шуфрича в суді захищає зокрема представник адвокатського об’єднання Barristers Олександр Тананакін. Серед клієнтів адвоката – такі непересічні постаті, як Вадим Тітушко, Неля Штепа, Надія Савченко. В інтерв’ю «Главкому» захисник Шуфрича розповідає, що не так, на його думку, з гучною справою нового клієнта.

Адвокат Нестора Шуфрича Олександр Тананакін буде наполягати, аби розгляд його справи був відкритим

– У п'ятницю, коли фактично затримували Шуфрича, виявили, що в будинку є велика кількість коштовних речей – предметів мистецтва, картин, антикваріату і так далі. Хоча, наскільки мені відомо, більшість цих речей є задекларованою, – каже юрист. – Наступного дня біля будинку виставили негласний пост спостереження з представників СБУ. А у понеділок десь близько обіду вирішили проводити невідкладний обшук будинку з метою вилучення всіх коштовних речей із будинку Нестора Івановича.

Відбувалося це через підставу, що начебто вони набуті злочинним шляхом. Хоча Кримінально-процесуальний кодекс взагалі не передбачає можливості під час обшуку вилучати якісь речі, що мають культурне значення. Це можна робити з речовими доказами, які мають значення для розслідування, а не речами, яким 200-300 років. У принципі працівники СБУ і не приховують, що вони там перебувають виключно з метою, щоб вивезти все це майно.

Привезли якусь жіночку-мистецтвознавицю і вилучають те, що вона на око визначає коштовним. За таким алгоритмом і тривав обшук, а точніше – вилучення майна без наявності власника.

І що з цим майном можуть робити, коли його вилучать?

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Протягом свого адвокатського досвіду я ще такого не бачив. Бувало, що вилучали гроші, але щоб просто вивозили з будинку все, що, на думку працівників правоохоронних органів, є коштовним, – такого не було. Причому вивозять не тільки предмети мистецтва, а навіть дві авторучки, здається, з золотими елементами. Це предмет сучасності, а не реліквія якогось імператора. Вилучаються виделки, ложки, якийсь столовий сервіз. Забрали картину – можливо, хочуть відвезти її до музею. Справа ж в тому, що картину з приватної колекції демонструвати не можна. Не можна вилучити картину у когось дома і поставити на Майдані Незалежності. Тобто вона просто десь буде зберігатись в музеї, але я знаю, чим такі зберігання закінчуються…

Правоохоронці просто виконують вказівку, але ж адвокати не будуть це зупиняти. Ми лише можемо спостерігати і документувати всі ці дії, яким в подальшому, думаю, буде надана відповідна оцінка. Але це не питання сьогоднішнього дня, на сьогодні це – просто хайп. Думаю, ми побачимо в мережі ще якісь фотографії, вилучені коштовні речі.

А ту велику люстру під целофаном, навколо якої було багато мемів в інтернеті, також вилучили?

Її, можливо, також вилучать. Я ж кажу – вилучається все, на що впаде око. О, класна штука – ну, треба забирати!

Величезна люстра (варіант – фонтан), накрита целофаном, викликала бурхливе обговорення в соцмережах Фото: СБУ

«До батька Шуфрича увірвались в Ужгороді: перевертати хату і забирати гроші»

СБУ демонструвала багато фотографій з маєтку Шуфрича з російськими та радянськими медалями, кітелями, георгіївськими стрічками, планами зі створення Донецького та Луганського країв… У матеріалах розслідування зазначається, що Шуфрич своїми висловлюваннями розповсюджував наративи Кремля та тісно співробітничав та виконував вказівки колишнього секретаря РНБО, координатора російської агентури в Україні Володимира Сівковича, який давно втік в Росію. Сам Шуфрич стверджує, що його звинувачують в тому, що він спрямовував депутатські запити щодо долі викраденого судді Миколи Чауса. Так які конкретно звинувачення у держзраді з цього букету у вас на руках?

Суть повідомлення про підозру полягає в тому, що протягом 2021 року Нестор Шуфрич дуже активно цікавився долею і обставинами зникнення судді Чауса з України і його появи в трусах, як ми всі бачили, десь у селі. Але цією історією не тільки Шуфрич цікавився, я також цікавився і журналісти, тому що ці речі викликали резонанс у суспільстві. І навіть на сьогодні я особисто не маю відповіді, що це було. Дійсно, Шуфрич цікавився такою непересічною подією і направляв відповідні запити до Державного бюро розслідувань, Нацполіції. Йому надавали відповідь у стилі, що слідство триває – і до побачення. Тепер йому закидають, що він це робив, бо його Сівкович просив. Доказів цьому, звісно, жодних немає.

І навіть якщо Сівкович просив… Вони знайомі більше 20 років і, можливо, спілкувалися, зокрема, й на тему зникнення Чауса, бо багато хто на цю тему спілкувався. У чому тут державна зрада? Державна зрада – це ж умисний злочин, до неї не можна з необережності втягнути. Тобто треба мати якусь мету, роль, завдання, яке б зашкодило обороноздатності. А в підозрі написано, що він цікавився судьбою Чауса, чим принизив авторитет українських органів. Просто маячня якась, видно, що її писали на швидку руку. Справа Сівковича була відкрита ще в 2022 році (23 липня 2022 р. ДБР оголосила йому підозру в держзраді – «Главком»), і з тих пір ніхто нічого у ній не робив.

І раптом створюються три-чотири документи, і Шуфричу повідомляють про підозру. Наскільки я розумію, для цього був якийсь імпульс і, можливо, ми пізніше дізнаємося, що справді стало підставою для прийняття такого процесуального рішення генеральним прокурором.

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А як щодо проросійських наративів, що українці та росіяни – один народ, які Шуфрич розповсюджував по телебаченню нібито також на замовлення Сівковича?

Питання стосується тільки судді Чауса, і все. У додатках до клопотання є ще його депутатські запити щодо закупівлі вакцини до Міністерства охорони здоров'я. Ну, так він народний депутат, то, можливо, і цікавився. А що, йому не можна було цікавитись ходом вакцинації? Ви ж теж, мабуть, слідкували за тенденцією, динамікою коронавірусу, можливо, навіть хворіли. А от якщо Шуфрич це робив – то це вже державна зрада.

Саме тому й влаштували закрите судове засідання під час обрання запобіжного заходу – аби люди не розуміли, що відбувається. От Шуфрича привезли до суд – потім чорна пляма – і вже включайте камери та дивіться, як ми на нього надягаємо кайданки. А за що кайданки? Якби прокурор казав, що закритий розгляд потрібен для дотримання таємниці слідства, діяльності розвідувальних органів, це було б зрозуміло. Але він за п’ять хвилин просто задовольнив те, що просила прокуратура, і все.

Якщо держзраду доведуть, Нестору Шуфричу світить до 15 років

Які докази, на вашу думку, слідство могло так довго збирати? Запити ж Шуфрич давно писав, а зраду в цьому побачили саме зараз.

Про всі ці запити, звісно, було відомо рік тому назад, але якась подія стала каталізатором для всіх цих обшуків. До речі, до батька Шуфрича увірвались в Ужгороді перевертати хату і забирати гроші. Якщо є питання до Шуфрича, то він готовий стійко на них відповідати, але навіщо втягувати в це батьків, яким 90 років?

«Я багато бачив таких «зрад», але жодна з них не завершилась вироком»

Для Шуфрича і його захисту ці події стали сюрпризом, чи ця справа вже варилася раніше і вручення підозри було питанням часу?

Я можу зробити висновок, що Шуфрич був здивований щодо цих подій, м'яко кажучи. Він навіть не міг нічого сказати, коли прочитав ці повідомлення про підозру. Стояли просто хлопці з СБУ, посміхалися. А йому було не смішно, коли в тебе з будинку вивозять майно.

Шуфрич на суді казав журналістам, що ця справа насправді потрібна владі, щоб від чогось відволікти увагу. Ви вже не перший раз супроводжуєте таких клієнтів – підозрюваних у держзраді, у злочинах проти основ нацбезпеки. Чим ця справа, на вашу думку, завершиться?

Державна зрада за цією справою точно не стоїть. Я багато бачив таких «зрад», але жодна з них ще не завершилась судовим рішенням у вигляді вироку. Це якісь тимчасові заходи, які, напевно, комусь потрібні. Доказової бази, яку ми бачили, достатньо, але тільки для винесення виправдувального вироку.

Матеріали, які нам надали, були загальним обсягом у два томи – кожен десь по 120-130 аркушів. Перший том – про Сівковича: підозра Сівковичу, огляд Вікіпедії – хто такий Сівкович, якісь роздруківки зі ЗМІ, казна-що… Шуфрич з'являється десь на 200-му аркуші: огляд сайту Верховної Ради, з якого встановлено, що він народний депутат, встановлено прискіпливо його майно, компанії, де він є бенефіціарним власником, автомобілі. Вочевидь, провели аналіз декларації. Ну, і також повідомлення про підозру і його запити на адресу поліції, ДБР, РНБО, відповіді (не від всіх) і два запити на адресу Міністерства охорони здоров'я щодо вакцинації. От і всі матеріали. Тому ми і кажемо, що природа цієї справи якась інша.

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Знайдені під час обшуку ордени-кітелі та стара концепція особливого статусу Донбасу за підписом Шуфрича та Медведчука до справи якось залучені?

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При обшуку у Шуфрича знайшли концепцію «обустройства Донбасса» від 2014 року

Жодних відомостей, які стосуються статусу окремих регіонів на сході України або кітелів у справі нема. Кітель – це ж не злочин. Половина кітелів там відноситься ще до часів Наполеона, а половина – радянські. Ще якісь ордена вилучили, кортики… Ну і що? Для кого ця інформація? Такі кітелі на Куренівському ринку продаються. На них є бірки, там номери лотів з аукціону. А якщо у вас є предмет часів Древнього Єгипту, періоду Тутанхамона? Як кваліфікувати це? Що стосується документа про статус Донбасу, який демонстрували, то це питання широко висвітлювалося за часів Петра Порошенка і були відповідні робочі групи, які консультувалися щодо цього питання. Шуфрич до них входив і неодноразово перетинав лінією зіткнення з Леонідом Даниловичем Кучмою в супроводі працівників СБУ. Ніхто не спростовує, що цей документ існує, бо шукалась якась формула, як припинити збройний конфлікт, і встановлювалась ця лінія розмежування. Шуфрич з Медведчуком не самі ж сиділи і щось розробляли. Можливо, там не тільки цей документ, а й інші можна відшукати.

Які подальші кроки захисту? Ви вже подали апеляцію?

Апеляційну скаргу ми подали, і, наскільки пам'ятаю, її розгляд призначили на 21 вересня. Але до цієї дати можуть просто не встигнути направити матеріали з суду першої інстанції до апеляційної. Хоча, як ми бачимо, працюють швидко, то, може, і встигнуть. Проте реальніше це буде наступного тижня.

Ви будете вимагати, щоб клієнта відпустили додому?

Так, щоб його відпустили з-під варти. І найголовніше – зробили судовий розгляд відкритим. Я ж – захисник, адвокат, тому до моїх слів можна ставитись доволі критично, казати, що я щось вигадую. Аби всі могли пересвідчитись в тому, що я кажу, всіх запрошую – будь ласка, приходьте на суд. Хай всі почують і побачать, за що Шуфрича тримають під вартою. Тут не треба бути юристом або глибинним знавцем кримінальної юстиції, щоб зрозуміти: щось явно не так.

Печерський суд ухвалив рішення розглядати справу Шуфрича у закритому режимі

Шуфрич – старожил української політики, у якого традиційно було широке коло знайомств і у владі, і в опозиції. Як колеги з парламенту його підтримують, допомагають зараз? Можливо, не відкрито, але через захисників. В яких умовах він взагалі перебуває?

Він перебуває в СІЗО СБУ в одиночній камері. Перебування під вартою не передбачає можливості здійснювати зустріч з іншими особами, окрім захисників, слідчого і прокурора. Тому навіть якщо хтось виявить бажання з ним поспілкуватися, то це неможливо. Але, дійсно, є велика підтримка від колег – і діючих, і колишніх, і навіть деякі особи з Євросоюзу постійно виходять з нами на зв'язок та займають активну позицію щодо підтримки Нестору Івановичу. Думаю, що в майбутньому це буде видно.

Ну, а якою повинна бути підтримка? Народні депутати мають під стіну слідчого ізолятора піти з палаткою?

Принаймні якусь м’яку заяву на підтримку його колишні соратники з ОПЗЖ могли розповсюдити. Чи всі бояться?

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Заява – не допомога. А підтримка є, і доволі серйозна. Я навіть такої і не очікував.

«Главком» буде надалі слідкувати за розвитком цієї справи і готовий надати можливість викласти свою позицію також стороні звинувачення.

Павло Вуєць, «Главком»