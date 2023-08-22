Правоохоронці проводять обшуки у військкоматах низки областей

У військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей тривають обшуки

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з іншими правоохоронними органами проводить низку процесуальних дій у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях у багатьох регіонах країни. Про це йдеться на сайті ДБР.

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У військово-лікарських комісіях (ВЛК) Вінницької, Черкаської та Київської областей тривають обшуки. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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У військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей тривають обшуки фото: ДБР

«Загалом встановлено 388 осіб відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо», – повідомляє ДБР.

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Кримінальні провадження порушені за низками статей, у тому числі за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).

Як зазначає пресслужба ДБР, наприкінці минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Бериславському районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки працівники ДБР вже провели 15 обшуків.

«Заклади перевіряються на можливі корупційні дії персоналу під час проведення загальної мобілізації, незаконне «звільнення» від мобілізації офіцерів запасу та інших військовозобов’язаних осіб. Такі дії становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій», – повідомляє ДБР.

За словами правоохоронців, в ході попередніх перевірок вже виявлено непоодинокі факти зловживань воєнкомів та безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок військово-лікарняних комісій. Наразі за результатами перевірок трьом посадовим особам військкоматів повідомлено про підозри.

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Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі прийшли з обшуками до низки районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Крім того, обшуки проходять і на Рівненщині.

До слова, начальнику одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Києва і т.в.о. голови ВЛК повідомили про підозру у службовому підробленні та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.