Аксьонов на фоні палаючої авіабази «заспокоїв» громадян (відео)

З епіцентру події досі розлітаються уламки

Самопроголошений прем'єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов запевнив мешканців, що після масштабних вибухів у Новофедорівці «все під контролем».

Аксьонов також зазначив, що про причини вибухів говорити зарано.

«На цей момент ми запровадили заходи щодо оточення периметра місця подій. Також п’ятикілометрову зону навколо бази ми оточили з метою запобігання поранень місцевих мешканців. МНС слідкує за спалахами вогню», – каже самопроголошений прем’єр.

Аксьонов зазначає, що біля аеродрому досі небезпечно знаходитись, бо з епіцентру події розлітаються уламки. За його словами серед цивільних мешканців на даний час ніхто не звертався по медичну допомогу.

Зазначимо, що влада Сакського району Криму оголосила евакуацію громадян після інциденту на аеродромі.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомили про хмари диму в районі аеродрому Збройних сил Російської Федерації.

Після вибухів масово тікають туристи та місцеві мешканці. На виїзді з міста утворилися затори.

Пляжі Криму відразу стали пустими.

Тим часом міноборони РФ підтвердило вибухи по аеродрому в Криму.