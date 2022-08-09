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Окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію
У Криму стає гаряче
фото із соцмереж

Окупанти заговорили про евакуацію

Росіяни оголосили евакуацію населення в окупованому Криму. Причиною такого рішення стали потужні вибухи, які пролунали біля селища Новофедорівка. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На відео з місця подій видно, що на дорогах утворилися великі черги з автомобілів, які рухаються на виїзд з півострова.

«Влада Сакського району Криму оголосила евакуацію громадян після інциденту на аеродромі», – йдеться у повідомленнях окупантів. 

Повідомлення окупантів про евакуацію
Повідомлення окупантів про евакуацію
фото: скріншот

Нагадаємо, очевидці повідомили про хмари диму в районі аеродрому Збройних сил Російської Федерації.  

Крім того, Міноборони РФ підтвердило вибухи в Криму.

Теги: Крим

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