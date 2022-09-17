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Американський дипломат пояснив, яке місце в історії забезпечив собі Путін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Американський дипломат пояснив, яке місце в історії забезпечив собі Путін
Своїм вторгненням в Україну Путін об'єднав Захід
фото з відкритих джерел

На думку Джона Гербста, президенту країни-агресорки вдалося згуртувати український народ

Експосол США в Україні Джон Гербст вважає, що світова історія запам’ятає російського диктатора Володимира Путіна як дурня. Про це дипломат сказав у в інтерв'ю Дмитру Гордону.

«Він уже забезпечив собі місце в історії як дурень. Навіть якщо не брати до уваги ті жахи, які створив Путін під час перебування при владі, він особисто своїм вторгненням в Україну об'єднав Захід. Також привів до розширення НАТО: прийом Фінляндії та Швеції до Альянсу – це «подарунок» Путіна», – пояснив Джон Гербст.

Крім того, на думку експосла, президенту країни-агресорки вдалося згуртувати український народ.

Також Путін забезпечив ізоляцію російської економіки та всі вихідні з цього витрати, підштовхнув до від'їзду з країни десятки тисяч «золотих голів»: учених, підприємців, культурних діячів.

«Усе це – величезний удар по майбутньому Росії», – підсумував Джон Гербст.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився під час міжнародної зустрічі.

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