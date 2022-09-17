Американський дипломат пояснив, яке місце в історії забезпечив собі Путін
На думку Джона Гербста, президенту країни-агресорки вдалося згуртувати український народ
Експосол США в Україні Джон Гербст вважає, що світова історія запам’ятає російського диктатора Володимира Путіна як дурня. Про це дипломат сказав у в інтерв'ю Дмитру Гордону.
«Він уже забезпечив собі місце в історії як дурень. Навіть якщо не брати до уваги ті жахи, які створив Путін під час перебування при владі, він особисто своїм вторгненням в Україну об'єднав Захід. Також привів до розширення НАТО: прийом Фінляндії та Швеції до Альянсу – це «подарунок» Путіна», – пояснив Джон Гербст.
Крім того, на думку експосла, президенту країни-агресорки вдалося згуртувати український народ.
Також Путін забезпечив ізоляцію російської економіки та всі вихідні з цього витрати, підштовхнув до від'їзду з країни десятки тисяч «золотих голів»: учених, підприємців, культурних діячів.
«Усе це – величезний удар по майбутньому Росії», – підсумував Джон Гербст.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився під час міжнародної зустрічі.
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