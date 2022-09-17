Що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброї? Байден послав сигнал Путіну

Байден застеріг Путіна від ескалації війни в Україні

У разі застосування ядерної або хімічної зброї в Україні на Росію чекатимуть серйозні наслідки. Зокрема, очільник Кремля Володимир Путін та його оточення стануть найбільшими вигнанцями у світі. Про це попередив президент США Джо Байден в інтерв'ю CBS Evening News.

Так, на запитання журналіста щодо можливості РФ застосувати зброю масового ураження, він сказав: «Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні. – Ред.) на щось, чого не було з часів Другої світової».

Байден не уточнив конкретних кроків, які США застосують у відповідь. Проте, зауважив, що наслідки для Росії, безумовно, будуть.

«Це матиме наслідки. Вони (Путін і його режим. – Ред.) стануть найбільшими вигнанцями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь», – додав глава президент США.