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ЦРУ оцінило ризик застосування Путіним ядерної зброї

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЦРУ оцінило ризик застосування Путіним ядерної зброї
Путін неодноразово робив натяки на ядерний арсенал Росії
фото з відкритих джерел

США не повинні недооцінювати «схильність до ризику» Путіна, – ЦРУ

Ймовірність застосування російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї повністю відкидати не варто, хоча наразі немає жодних доказів планування використання будь-якої зброї масового знищення. Про це сказав заступник директора Центрального розвідувального управління США Девід Коен, повідомляє Associated Press.

Відповідаючи на запитання про те, чи Путін може використати зброю масового знищення, якщо його планам завадять українські сили, Коен сказав, що він би не виключав такої ймовірності.

«США не повинні недооцінювати «схильність до ризику» Путіна, – сказав Коен. – Путін і його офіційні особи на початку війни робили натяки на ядерний арсенал Росії та масову відплату, попереджаючи НАТО не втручатися в конфлікт. При цьому ми не бачили конкретних доказів планування використання зброї масового знищення».

Однак він додав, що американська розвідка наразі не зафіксувала жодних ознак того, що Росія готується до застосування будь-якої зброї масового знищення. Також він не вважає, що Путін відмовився від своїх початкових цілей вторгнення в Україну.

«Я не думаю, що ми повинні недооцінювати дотримання Путіним свого початкового плану, який мав контролювати Україну. Я не думаю, що ми бачили будь-які підстави вважати, що він відмовився від цього», – сказав Коен.

Також Путін і надалі буде намагатися бити по цивільній інфраструктурі України, якщо ЗСУ надалі завдаватиме ударів по російських військових об’єктах.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден попередив, що у разі застосування ядерної або хімічної зброї в Україні на Росію чекатимуть серйозні наслідки.

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Теги: путін розвідка росія війна Україна ядерна зброя США ЦРУ

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