Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом

Російський диктатор понизив турецького колегу на посаді

Російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився під час міжнародної зустрічі. Так, 16 вересня він мав переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Самарканді, що в Узбекистані. Там тривав саміт Шанхайської організації співробітництва.

Сама розмова між президентами тривала за зачиненими дверима. Однак, коли почався брифінг, Путін у вітальному слові назвав Ердогана прем’єр-міністром.

Раніше президент Росії Володимир Путін не зміг вимовити ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва під час його візиту до Сочі.

Як відомо, ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що його країна поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.

Нагадаємо, влада Казахстану відреагувала на «заклик» експрезидента Росії Дмитра Медведєва захопити країну.