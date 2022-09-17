Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом
Путін понизив Ердогана у посаді
фото з відкритих джерел

Російський диктатор понизив турецького колегу на посаді

Російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився під час міжнародної зустрічі. Так, 16 вересня він мав переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Самарканді, що в Узбекистані. Там тривав саміт Шанхайської організації співробітництва.

Сама розмова між президентами тривала за зачиненими дверима. Однак, коли почався брифінг, Путін у вітальному слові назвав Ердогана прем’єр-міністром.

Раніше президент Росії Володимир Путін не зміг вимовити ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва під час його візиту до Сочі.

Як відомо, ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що його країна поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.

Нагадаємо, влада Казахстану відреагувала на «заклик» експрезидента Росії Дмитра Медведєва захопити країну.

Читайте також: Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін неодноразово робив натяки на ядерний арсенал Росії
ЦРУ оцінило ризик застосування Путіним ядерної зброї
Сьогодні, 06:49
Джо Байден попередив РФ про відповідь США на застосування зброї масового ураження
Що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброї? Байден послав сигнал Путіну
Сьогодні, 06:20
Путін прокоментував можливі переговори із Зеленським
«Вони ж відмовляються». Путін заговорив про зустріч із Зеленським
Вчора, 21:15

Політика

Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом
Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом
ЦРУ оцінило ризик застосування Путіним ядерної зброї
ЦРУ оцінило ризик застосування Путіним ядерної зброї
Що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброї? Байден послав сигнал Путіну
Що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброї? Байден послав сигнал Путіну
Білий дім прокоментував масове поховання у Ізюмі
Білий дім прокоментував масове поховання у Ізюмі
Воєнні злочини. Держдеп США прокоментував звірства росіян в Ізюмі
Воєнні злочини. Держдеп США прокоментував звірства росіян в Ізюмі
Білорусь продовжила військові навчання
Білорусь продовжила військові навчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Путін та Лукашенко зустрілися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео)
165K
«Ми не поспішаємо». Путін вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ
110K
Екснардеп Береза пояснив, чому йде зі ЗСУ
98K
Після ганебних поразок Путін уже обіцяє швидко закінчити війну
72K
В Україні повітряна тривога. Кривий Ріг зазнав ракетного удару
64K
Британська розвідка назвала гострі проблеми армії РФ

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
Вчора, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Вчора, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту