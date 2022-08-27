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Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)
Президенти двох країн відмовилися спілкуватися мовою агресора
фото: сайт президента Азербайджану

Президенти Азербайджану та Казахстану під час зустрічі відмовилися спілкуватися російською

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президенти Азербайджанської Республіки та Республіки Казахстан відмовилися спілкуватися російською мовою. Відповідне відео переговорів опубліковано в соцмережах.

Під час двосторонньої зустрічі президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва з президентом Республіки Казахстан Касим-Жомартом Токаєвим кожен з лідерів спілкувався своєю мовою, повністю виключивши можливість спілкування мовою країни-агресора.

Алієв говорив азербайджанською, Токаєв - казахською.

Проблем із взаєморозуміння не виникло, не знадобились і перекладачі. Азербайджанська та казахська мови належать до тюркських, азербайджанська – це огузька група, а казахська – кипчацька група.

Рішення відмовитися від «загальнозрозумілої» може бути пов'язане з експансіонізмом Російської Федерації, президенти надіслали своєрідний сигнал Путіну про те, що вони не поділяють його агресію і не проти дистанціюватися від любителя захищати російськомовних.

Раніше влада Казахстану скасувала вивчення російської та англійської мови з першого класу. 

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що його країна поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.

Нагадаємо, влада Казахстану відреагувала на «заклик» експрезидента Росії Дмитра Медведєва захопити країну.

Теги: війна Азербайджан Казахстан

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