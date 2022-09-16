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«Вони ж відмовляються». Путін заговорив про зустріч із Зеленським

Альона Боженко
glavcom.ua
«Вони ж відмовляються». Путін заговорив про зустріч із Зеленським
Путін прокоментував можливі переговори із Зеленським
фото із відкритих джерел

Російський лідер звинуватив Зеленського у тому, що він відмовляється сідати за стіл переговорів

Президент Росії Володимир Путін заговорив про можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції в Узбекистані. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Він (Ердоган – ред.) пропонує і зустріч із президентом Зеленським, вважаючи, що вона може призвести до якогось позитивного результату», – сказав Путін.

За словами президента Росії, що для того аби зустріч відбулася потрібна згода Києва. 

«Так вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив! Публічно сказав – не знаю де, але публічно – що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією», – додав Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські чиновники пропонували Україні мирні переговори для того, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил. 

Додамо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. «На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип – я не буду говорити з тим, хто ставить ультиматуми», – відповів президент на питання про переговори з Путіним.

Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися

Теги: контрнаступ переговори Москва президент Володимир Зеленський путін

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