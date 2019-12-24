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    Економіка та фінанси

    Кабмін провів екстрене засідання щодо газових переговорів з РФ – нардеп

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    Зустріч членів Кабміну завершилася&nbsp;близько 22:00 - Кабмін провів екстрене засідання щодо газових переговорів з РФ – нардеп
    Зустріч членів Кабміну завершилася близько 22:00

    Засідання відбулося в закритому форматі

    Кабінет міністрів у вівторок ввечері, 24 грудня, провів екстрене засідання щодо газових переговорів з Російською Федерацією.

    Про це повідомив народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у Telegram.

    «Найближчим часом розпочнеться екстрене засідання Кабміну з питання газових переговорів з Росією», - йдеться в повідомленні.

    За його словами, засідання відбулося в закритому форматі і завершилося близько 22:00.

    Як відомо, українська сторона підготувала проєкти контрактів про виплату Росією 3 мільярдів доларів та контрактів для продовження транзиту російського газу через Україну до Європи. Їх планують підписати 26 грудня.

    Раніше у «Нафтогазі» заявили про ризики невиконання Росією обіцянок щодо транзиту

    Юрій Вітренко також заявив у понеділок, що зараз триває складне узгодження контрактів з російським «Газпромом».

    Нагадаємо, Україна, Росія і Єврокомісія підписали протокол про транзит газу. Контракт на поставку газу в Європу Україна і Росія мають підписати до кінця року. Термін дії нового договору - 5 років, з умовою продовження ще на 10 років.

    Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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