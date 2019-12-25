У Московській церкві помстилися Порошенку і розказали, яким він був вірянином



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Петро Порошенко у 2009 році в київському Іонинському монастирі перший і єдиний раз очолив хресний хід УПЦ МП, - наголосив митрополит Московської церкви

Митрополит Московської церкви Антоній: Петру Порошенку священники дозволили одягнути стихар. На цьому його церковність і закінчилася

П’ятий президент України Петро Порошенко, який став одним з творців Помісної церкви в Україні, спричинив глибоку образу Московській церкві, вірним якої він свого часу був. Керуючий справами УПЦМП митрополит Антоній (Паканич) в інтерв’ю «Главкому» заявив, що у лоні Московського патріархату Порошенко не був затятим вірянином.

«Сфотографували його (Петра Порошенка, - «Главком») один раз, коли було Престольне свято в київському Іонинському монастирі, де треба було нести ікону. Ось він там був. Йому священники дозволили одягнути стихар. На цьому його церковність і закінчилася», - наполягає митрополит Московської церкви.

На зауваження «Главкома», що Петро Порошенко виглядає набожною людиною, митрополит Антоній відповів, що один Бог може об’єктивно судити про людину, але «виходячи з того, що відбувається в нашій державі, і того, що починає відкриватися, ми бачимо, що тут є питання».

«Думаю, про такі глобальні речі ми зможемо з вами якось близько до правди говорити не сьогодні і не завтра, а коли пройде час і коли ми зможемо неупереджено все це оцінювати», - наголосив він.

Митрополит Московської церкви Антоній підкреслив, що Стамбул не переймався нашою автокефалією. «Він просто мав бажання закріпити за собою український народ», - вважає він.

«Навіть під час останнього Собору Православної церкви України, що відбувся у суботу 14 грудня були присутні представники Константинополя. Ви собі можете уявити, щоби під час нашого Архієрейського Собору був присутнім представник з Москви?», - резюмував керуючий справами Московського патріархату митрополит Антоній.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков України. На ньому обрали очільника Помісної церкви, яким став митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній. 6 січня 2019 року у Константинополі він отримав Томос.

14 грудня вже цього помісна УПЦ провела у Національному заповіднику «Софія Київська» розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію структур УПЦ КП і УАПЦ.

Як повідомлялося, Московська церква в Україні розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за РПЦ. Раніше церква Еллади та один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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