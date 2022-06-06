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    Політика

    Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні

    Профільним міністерствам дано завдання розробити пропозиції та оформити відповідні документи - Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні

    Профільним міністерствам дано завдання розробити пропозиції та оформити відповідні документи

    фото з відкритих джерел

    Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу

    Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Така пропозиція вже обговорюється в уряді. Про це заявив прем’є-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

    «Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Обговорили цю можливість на урядовій нараді», – написав Шмигаль.

    Наразі Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

    «Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України», – зазначає прем’єр.

    Профільним міністерствам дано завдання розробити пропозиції та оформити відповідні документи.

    Нагадаємо, торік у березні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що англійська має стати другою мовою в Україні.

    А спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомляв, що деякі українські закони офіційно перекладуть англійською мовою.

    Теги: росія окупанти війна мова Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні