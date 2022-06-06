Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу

Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Така пропозиція вже обговорюється в уряді. Про це заявив прем’є-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

«Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Обговорили цю можливість на урядовій нараді», – написав Шмигаль.

Наразі Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

«Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України», – зазначає прем’єр.

Профільним міністерствам дано завдання розробити пропозиції та оформити відповідні документи.

Нагадаємо, торік у березні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що англійська має стати другою мовою в Україні.

А спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомляв, що деякі українські закони офіційно перекладуть англійською мовою.