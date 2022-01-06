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    Антикорупційний прокурор пояснив, чому відсутність посадок – не біда

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    За словами очільника САП, відшкодування збитків, нанесених державі&nbsp;&ndash; один з найважливих пріорітетів роботи антикорупційних органів - Антикорупційний прокурор пояснив, чому відсутність посадок – не біда
    За словами очільника САП, відшкодування збитків, нанесених державі – один з найважливих пріорітетів роботи антикорупційних органів
    фото: Максим Грищук/Facebook

    «Важливо компенсувати збитки, а не посадити»

    Наразі українське суспільство очікує від антикорупційних інституцій, зокрема Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) конкретних результатів – посадок корупціонерів. В той же час для держави не менш важливим є досгнення іншого результату – компенсувати збитки, що були завдані тими чи іншими діями. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив виконувач обов’язків голови САП Максим Грищук.

    В якості прикладу керівник навів справу колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, в якій антикорупційна прокуратура вже вийшла на фінішну пряму.

    За словами Грищука, навіть якщо Насіров перед оголошенням судом вироку у своїй справі, перепише майно, наприклад, на дружину, а сам вирішить сісти у літка і залишити країну, ймовірні завдані ним державі збитки будуть відшкодовані.

    «Щодо майна вказаної особи – переписати на дружину не вийде, бо у кримінальному провадженні в суді також заявлено цивільний позов і як забезпечення позову накладено арешт на усе майно. Крім того, у особи є запобіжний захід – застава, яка може бути стягнута в дохід держави», – пояснив Грищук.

    Нагадаємо, на початку березня 2017 року Співробітники НАБУ і САП вручили підозру тодішньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин.

    Суд заарештував Романа Насірова з можливістю застави в 100 млн грн, яку внесли його дружина і тесть. Після цього на той час відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.

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    Теги: прокуратура НАБУ Роман Насіров САП корупція Максим Грищук
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    Антикорупційний прокурор пояснив, чому відсутність посадок – не біда