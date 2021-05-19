Ділок прибрав до рук комунальну будівлю в парку в Києві, щоб звести ресторан

Підозрюваний на підставі підроблених документів зареєстрував за собою право власності на будівлю очисної споруди в парку

Столичні правоохоронці повідомили про підозру особі, яка заволоділа комунальним майном, розташованим у парку «Перемога» у Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час реконструкції та благоустрою парку «Перемога» в 2008 році комунальне об’єднання «Київзеленбуд» розпочало будівництво очисної споруди. Однак будівельні роботи не були виконані в повному обсязі, а сама будівля не введена в експлуатацію.

Надалі, в 2018 році підозрюваний, отримавши через особисті зв’язки інформацію про це приміщення, та за відсутності контролю з боку службових осіб «Київзеленбуду», на підставі підроблених документів зареєстрував за собою право власності на вказану будівлю, яка фактично побудована за кошти міського бюджету.

Після цього підозрюваний вніс вказане приміщення до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю та мав намір на місці вказаної будівлі побудувати ресторан в межах парку «Перемога».

Наразі особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 Кримінального Кодексу України, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Органами слідства вживаються заходи, направлені на встановлення всіх учасників вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського управління поліції повідомила про підозру колишньому директору комунального підприємства КМДА «Муніципальна охорона» у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб