Ексголова Державної фіскальної служби запросив Зеленського на дзюдо



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Зеленський на Кіровоградщині відвідав Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву-2.

Президент на Кіровоградщині отримав іменний чорний пояс від юних каратистів

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров запросив президента Володимира Зеленського на дзюдо. Своє запрошення Насіров оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Ексголова Державної фіскальної служби опублікував своє запрошення після того, як 27 серпня Зеленський у Кропивницькому на Кіровоградщині отримав іменний чорний пояс від юних каратистів Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву-2.

Нагадаємо, напередодні Зеленський на Кіровоградщині представив нового голову обладміністрації.

Також 26 серпня у Кривому Розі на годину затримали футбольний матч, щоб Зеленський першим вдарив по м’ячу.

Охорона Зеленського у Дніпрі зламала ребро активістці, яка намагалася ближче підійти до президента, щоб поставити кілька запитань.

Минулого тижня в Зеленського було турне по півдню України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

У школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.