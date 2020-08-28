Ексголова Державної фіскальної служби запросив Зеленського на дзюдо
Президент на Кіровоградщині отримав іменний чорний пояс від юних каратистів
Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров запросив президента Володимира Зеленського на дзюдо. Своє запрошення Насіров оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Ексголова Державної фіскальної служби опублікував своє запрошення після того, як 27 серпня Зеленський у Кропивницькому на Кіровоградщині отримав іменний чорний пояс від юних каратистів Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву-2.
Нагадаємо, напередодні Зеленський на Кіровоградщині представив нового голову обладміністрації.
Також 26 серпня у Кривому Розі на годину затримали футбольний матч, щоб Зеленський першим вдарив по м’ячу.
Охорона Зеленського у Дніпрі зламала ребро активістці, яка намагалася ближче підійти до президента, щоб поставити кілька запитань.
Минулого тижня в Зеленського було турне по півдню України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.
У школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.