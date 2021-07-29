Арахамія почав виправдовувати свої скандальні висловлювання про «ядерний шантаж»

Давид Арахамія каже, що взяв у лапки слово «шантажувати», коли говорив про втрату ядерного статусу України

«Я просто висловив свою думку, яку неодноразово чув від виборців», – заявив нардеп

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив свої слова про «шантаж» світу у разі збереження ядерної зброї в Україні. Про це повідомляє «Еспресо.TV».

«Це було ТВ-шоу, а потім це транслювалось текстово, коли я в лапках показав шантажувати, всі це зрозуміли, ті, хто дивились першоджерело. Ті, хто почитали заголовки, вони сприйняли це прямо. Це зрозуміло, що це не лінійна думка, я мав на увазі, що ми б були більш суб'єктні на міжнародній арені», – сказав Арахамія

Лідер фракції «Слуга народу» розповів, що після ефіру йому почали надсилати багато матеріалів, як американські аналітики в 1993 році попереджали, що не треба Україні втрачати цей статус.

«Є декілька статей від аналітичних центрів США, які казали, що Україна буде втрачати свою роль на міжнародній арені і потім були критики, які кажуть, що ядерна зброя – це шлях до того, що не буде економічного зростання. Я з цим категорично не погоджуюсь», – заявив Арахамія.

На його думку, не було б ніякої анексії Криму, війни на Сході, бо «ми б мали іншу перемовну позицію».

«Чи можна було б цього не робити? Ми не знаємо. Я просто висловив свою думку, яку неодноразово чув від виборців», – підсумував нардеп.

До слова, Арахамія заявив, що непублічна частина майбутньої зустрічі президентів України та США пройде на підвищених тонах. Натомість у «Слузі народу» вже кинулися пояснювати слова Арахамії.

Раніше повідомлялося, що глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою».

«Навіть якби ми не могли обслуговувати, ми могли б скоротитися, але все рівно лишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається у багатьох інших країнах», – сказав Арахамія.

Крім того, Арахамія вважає, що «принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються». Він заявив нещадавно, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.

Зазначимо, що контроль над ядерним арсеналом, який залишився в Україні після розпаду СРСР, був у Москви, а не у Києва. Про це, пояснюючи причини денуклеаризації країни за Будапештським меморандумом, розповів перший президент Леонід Кравчук. За його словами, керівництво України «знало, що у нас є 1200 боєголовок, але ми ними не керуємо».

«У мене не було чорної валізки: вона була у Москві. Я міг лише телефоном говорити з командувачем ракетної армії (в Москві), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю», – сказав Кравчук.

Він стверджує, що утримання в боєготовності 175 ракетних шахт «коштувало було б нам $175 млрд – у тих грошах, а за нинішніми цінами – $300 млрд».

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