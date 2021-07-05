Керівники МЗС ФРН, Іспанії та Швеції закликали світ до ядерного роззброєння

Більше 90% арсеналу припадає на Сполучені Штати і Росію, решту ділять між собою Великобританія, Ізраїль, Індія, Китай, Пакистан, Північна Корея і Франція

Більше 90% арсеналу припадає на Сполучені Штати і Росію, решту ділять між собою Великобританія, Ізраїль, Індія, Китай, Пакистан, Північна Корея і Франція

У світі зросла кількість розгорнутих одиниць ядерної зброї

Країнам, які володіють ядерною зброєю, необхідно здійснювати подальші рішучі кроки з роззброєння. З таким закликом міністри закордонних справ Німеччини, Іспанії та Швеції Гайко Мас (Heiko Maas), Аранча Гонсалес Лая і Анн Лінде виступили в гостьовому коментарі для видання Rheinische Post, опублікованому в понеділок, 5 липня. Про це пише DW.

Серед іншого автори пропонують зменшити роль ядерної зброї в стратегіях і доктринах, знизити загрозу випадкового застосування ядерної зброї, продовжувати скорочувати ядерні арсенали і створити основу для нового покоління угод про контроль над озброєннями.

Стаття вийшла друком з нагоди саміту Стокгольмської ініціативи з роззброєння, що відбудеться 5 липня в Мадриді. Необхідно повністю припинити випробування ядерної зброї, зазначається у статті.

Стокгольмська ініціатива була запущена в 2019 році. Разом з Німеччиною, Іспанією і Швецією учасниками проєкту є Аргентина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Канада, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Ефіопія, Південна Корея і Японія.

За 2020 рік кількість розгорнутих одиниць ядерної зброї в світі зросла з 3720 до 3825. У США й Росії за рік ця кількість збільшилася приблизно на 50 одиниць, випливає з доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), оприлюдненої в середині червня.

При цьому загальна кількість одиниць ядерної зброї в світі зменшилася з 13 400 до 13 080. Більше 90 відсотків арсеналу припадає на Сполучені Штати і Росію, решту ділять між собою Великобританія, Ізраїль, Індія, Китай, Пакистан, Північна Корея і Франція.

Контроль над ядерними озброєннями став однією з тем зустрічі президентів США і РФ Джозефа Байдена і Володимира Путіна в Женеві. Вашингтон і Москва «навіть в періоди напруженості здатні до прогресу в досягненні спільної мети передбачуваності в стратегічній сфері, зменшуючи ризик збройних конфліктів і загрозу ядерної війни», зазначили лідери двох країн у спільній заяві.

Тим часом, нова військова стратегія Військово-морських сил США не виключає використання Росією ядерної зброї без удару у відповідь у ході можливого конфлікту.