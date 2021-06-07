В України не було можливостей контролювати ядерну зброю – Кравчук

Кравчук стверджує, що утримання в боєготовності 175 ракетних шахт «коштувало було б нам $175 млрд – у тих грошах, а за нинішніми – $300 млрд»

Перший президент не вірить, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України

Контроль над ядерним арсеналом, який залишився в Україні після розпаду СРСР, був у Москви, а не у Києва. Про це, пояснюючи причини денуклеаризації країни за Будапештським меморандумом, розповів перший президент Леонід Кравчук.

За його словами, керівництво України «знало, що у нас є 1200 боєголовок, але ми ними не керуємо».

«У мене не було чорної валізки: вона була у Москві. Я міг лише телефоном говорити з командувачем ракетної армії (в Москві), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю», – сказав Кравчук.

Він стверджує, що утримання в боєготовності 175 ракетних шахт «коштувало було б нам $175 млрд – у тих грошах, а за нинішніми – $300 млрд».

Перший президент не вірить, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України: «Уявіть, Росія вирішила вдарити по Харкову. Наслідки будуть на великій частині і самої Росії».

Нагадаємо, 5 грудня 1994 року лідерами України, Великої Британії, Росії та США був укладений Будапештський меморандум «Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї». Дві інші ядерні держави і постійні члени Ради Безпеки ООН – Китай і Франція – також приєдналися до цього документа, який містив зобов'язання сторін-підписантів гарантувати незалежність і територіальну цілісність України. Після підписання документа Україна вивела на територію Росії третій за потужністю в той час ядерний арсенал. У підсумку, Росія в 2014 році в порушення цих угод та інших міжнародно-правових актів щодо відносин з Україною здійснила збройну агресію проти України, окупувавши Крим і частину території Донбасу.

Тим часом, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі необхідно перенести з Білорусі до нейтральної країни. На його думку, це може бути Швейцарія чи Фінляндія.