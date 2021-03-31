Росія заводить свої війська на територію Білорусі – Хомчак
Україна прораховує дії Росії та планує реагування, розповів Хомчак
Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань. Про це повідомив в інтерв’ю «Голосу Америки», розшифровку якого публікує «Радіо Свобода», головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.
«Ми бачимо, яка сьогодні обстановка в Білорусі. Ми бачимо, що Росія під різними маскувальними заходами, під різними навчаннями заводить свої війська на територію Білорусі, граючи своїми мускулами на півночі Білорусі щодо країн Балтії, щодо Польщі і щодо України», – розповів Хомчак.
Він додав, що все це відслідковується.
«Ми це все відслідковуємо, відповідне реагування ми плануємо, прораховуємо», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Він підкреслив, що 30 березня Рада прийняла важливий Закон щодо укомплектування Збройних сил резервістами без оголошення мобілізації.
«Досвід у нас за цих 7 років є. Нам це було дуже необхідно. Сьогодні воно в нас є. Ми зможемо в найкоротший термін, за декілька днів наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців, які підготовлені, які пройшли війну, які мають досвід, які вміють воювати. Це дуже суттєво», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.
30 березня у Верховній Раді Хомчак заявив, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.