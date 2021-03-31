Росія заводить свої війська на територію Білорусі – Хомчак

Хомчак: Ми зможемо в найкоротший термін наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців

Україна прораховує дії Росії та планує реагування, розповів Хомчак

Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань. Про це повідомив в інтерв’ю «Голосу Америки», розшифровку якого публікує «Радіо Свобода», головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.

«Ми бачимо, яка сьогодні обстановка в Білорусі. Ми бачимо, що Росія під різними маскувальними заходами, під різними навчаннями заводить свої війська на територію Білорусі, граючи своїми мускулами на півночі Білорусі щодо країн Балтії, щодо Польщі і щодо України», – розповів Хомчак.

Він додав, що все це відслідковується.

«Ми це все відслідковуємо, відповідне реагування ми плануємо, прораховуємо», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він підкреслив, що 30 березня Рада прийняла важливий Закон щодо укомплектування Збройних сил резервістами без оголошення мобілізації.

«Досвід у нас за цих 7 років є. Нам це було дуже необхідно. Сьогодні воно в нас є. Ми зможемо в найкоротший термін, за декілька днів наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців, які підготовлені, які пройшли війну, які мають досвід, які вміють воювати. Це дуже суттєво», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

30 березня у Верховній Раді Хомчак заявив, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.