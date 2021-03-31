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    Росія заводить свої війська на територію Білорусі – Хомчак

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    Хомчак: Ми зможемо в найкоротший термін наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців - Росія заводить свої війська на територію Білорусі – Хомчак
    Хомчак: Ми зможемо в найкоротший термін наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців
    Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

    Україна прораховує дії Росії та планує реагування, розповів Хомчак

    Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань. Про це повідомив в інтерв’ю «Голосу Америки», розшифровку якого публікує «Радіо Свобода», головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.

    «Ми бачимо, яка сьогодні обстановка в Білорусі. Ми бачимо, що Росія під різними маскувальними заходами, під різними навчаннями заводить свої війська на територію Білорусі, граючи своїми мускулами на півночі Білорусі щодо країн Балтії, щодо Польщі і щодо України», – розповів Хомчак.

    Він додав, що все це відслідковується.

    «Ми це все відслідковуємо, відповідне реагування ми плануємо, прораховуємо», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

    Він підкреслив, що 30 березня Рада прийняла важливий Закон щодо укомплектування Збройних сил резервістами без оголошення мобілізації.

    «Досвід у нас за цих 7 років є. Нам це було дуже необхідно. Сьогодні воно в нас є. Ми зможемо в найкоротший термін, за декілька днів наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців, які підготовлені, які пройшли війну, які мають досвід, які вміють воювати. Це дуже суттєво», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

    30 березня у Верховній Раді Хомчак заявив, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

    Теги: Білорусь Росія ЗСУ Україна Руслан Хомчак
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