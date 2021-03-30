Квартири, шикарні годинники і машини дружини: «Слуга народу» оприлюднив свої статки

У декларацію нардеп вніс кілька квартир у Миколаєві та Києві, а також будинки і земельні ділянки

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія подав декларацію про доходи за 2020 рік. У ній він вказав безліч ювелірних виробів, кілька автомобілів, будинки і квартири. Про це свідчать дані його електронної декларації в Єдиному реєстрі.

В декларацію нардеп вніс дві квартири в Миколаєві і Києві, якими володіє самостійно, одна квартира в Миколаєві, якій Арахамія користується безкоштовно, а також три квартири у Києві, якими з 2017 року володіє дружина Вікторія. Крім цього, у декларації є чотири земельних ділянки у Віті-Поштовій, якими володіє сам Арахамія з 2016-17 років, один з яких площею 900 квадратних метра і переданий в безоплатне користування п'яти членам сім'ї – дружині, чотирьом дочкам і одного з двох синів.

Також у володінні сім'ї садовий будинок у Віті-Поштовій на 296 квадратних метра, нежитлове приміщення в Миколаєві і будинок в Новопетровському Миколаївської області.

Нардеп вніс у декларацію ювелірні вироби, які належать дружині Вікторії - це обручки, браслети, підвіски і сережки. У Арахамії також є четверо наручних годинників марок Rolex, Breitling, Breguet і Ulisse Nardin. У дружини Вікторії двоє наручних годинників – Rolex і Cartier. Всі ці цінності у колекції з'явилися до подання депутатом першої декларації у статусі держчиновника.

У статусі народного депутата Арахамія за 2020 рік заробив 458,5 тисяч гривень. Також він отримував відсотки з рахунків у Приватбанку і Monobank. Крім цього, в минулому році його дружина Вікторія заробив 1,1 мільйона гривень за відчуження рухомого майна на користь Ірини Кирнус. Крім цього, Вікторія отримала в 2020 році 84 тисячі гривень виплат з фонду соціального Києва, а також 12,9 тисяч у вигляді відсотків від Monobank.

На рахунках в Monobank і Приватбанку у Давида Арахамии розміщено майже 467 тисяч гривень і 26,5 тисяч доларів, у жінки – 225 тисяч гривень, 20,3 тисяч доларів і 520 євро. Готівкою у нардепа є 2,187 мільйона гривень, 650 тисяч доларів і 100 тисяч доларів. У спільному володінні з дружиною у Арахамии 250 тисяч доларів і 100 тисяч євро.

Арахамія задекларував три автомобіля, жодним з яких він не володіє. Нардеп вказаний як користувач автомобіля дружини Toyota Land Cruiser з 2020 року (придбана за 2133000 грн). Також Вікторії належать автомобілі Mercedes Benz V250 за 1,65 мільйона гривень і Audi Q8 з 2018 року (за 1,74 мільйона гривень). Крім цього, у володінні Вікторії квадроцикл Maverick з серпня 2020 року, придбаний за 972 тисячі гривень.

Дружина Вікторія з 2019 року володіє цінними паперами юридичної особи Global Bay Venture Limited, яка зареєстрована за Сейшельських островах.

Нагадаємо, в понеділок премьер-міністр України Денис Шмигаль подав щорічну декларацію про доходи. В ній вказані готівку в різних валютах, будинок, земельні ділянки та автомобіль.

Як повідомляв «Главком», міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав декларацію за минулий рік. Він задекларував колекцію годинників, картин, а також золото і мільйони на банківських рахунках. Автомобілів у Авакова немає.

Напередодні й новий міністр агрополітики показав свої статки. Роман Лещенко задекларував торік дохід у розмірі 1,225 млн гривень.

Раніше міністр економіки Петрашко задекларував будинки, люксові авто і мільйони готівкою.

А от міністр оборони торік отримав 2 млн грн доходів.

Також стало відомо, що задекларував міністр освіти Шкарлет.