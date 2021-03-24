$80 за добу: Арахамія розповів, як йому вдалося дешево відпочити на Мальдівах

Давид Арахамія був на Мальдівах з дружиною і трьома дітьми

Нардеп знайшов іноземний сайт, де пропонують тури з великими знижками

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив, як йому вдалося так дешево – за 80 доларів на добу – відпочити на Мальдівах.

Про це він розповів на телеканалі «Україна 24».

«Коронакриза сильно опустила ціни на Мальдівах», – розповів депутат.

За словами Арахамії, він знайшов іноземний сайт, де пропонують тури на Мальдіви з великими знижками. Він вибрав тур вартістю 80 доларів (2215 грн) з людини.

Нардеп був на Мальдівах з дружиною і трьома дітьми.

«320 доларів (в день) коштувала моя вілла, в якій було три приставних ліжка, я з дружиною і троє дітей», – сказав він.

Як доказ своїх слів він запропонував ведучій знайти для неї такий же бюджетний тур на Мальдіви.

«Якщо я … знайду на тому ж сайті, де я замовляв, Вам знайду тур, все, що різниця вище 80 доларів – я особисто зі своєї кишені доплачу», – сказав парламентарій.

Він додав, що бачив на сайті пропозиції і по 60, і навіть по 40 доларів з людини.

Також Арахамія зазначив, що вміє шукати вигідні варіанти для подорожей.

«Я айтішник … Свого часу більше ста країн об’їхав», – сказав він.

Нагадаємо, політолог Андрій Смолій оприлюднив фото з відпочинку начебто глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії на Мальдівах. За його словами, Арахамія відпочивав в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо.

«Поки країна поступово знов занурюється в «червоні зони», а скандалів стає все більше – глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відривається на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо…Мабуть це і є офіційний візит на Мальдіви від доблесних слуг Зеленського», – написав Смолій.

Раніше повідомлялося, що народним депутатам від партії «Слуга народу» довелося відмовитись від запланованого новорічного корпоративу на Мальдівських островах після того, як інформація про захід стала надбанням громадськості.