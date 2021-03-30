Росія стягує війська до українського кордону – начальник Генштабу

Російські війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму

Уздовж кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ

Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною. Про це заявив начальник Генштабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, виступаючи сьогодні у Верховній Раді України.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ.

Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

«Очікується додаткова концентрацію до 25 батальйонних тактичних груп, які в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону України створюють загрозу військовій безпеці держави», – сказав начальник Генштабу.

Хомчак наголосив, що українські військові готові дати адекватну відповідь у разі ескалації ситуації.

Як повідомлялося, до порядку денного сесії включено проект постанови Верховної Ради України про Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту №5312.

Документом пропонується затвердити Заяву Верховної Ради України щодо ескалації ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та закликати світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації щодо України, продовжити та посилення міжнародного політичного й економічного тиску на Російську Федерацію з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Раніше Хомчак заявляв, що Генеральний штаб Збройних сил України не фіксує чинників для початку масштабних бойових дій на Донбасі з боку РФ.

Нагадаємо, влада країни-агресорки висловлює «занепокоєння» останнім загостренням на Донбасі, в результаті якого українська сторона понесла втрати. При цьому в Кремлі заявляють, що вдаються до провокацій нібито українські військові.

Як відомо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.