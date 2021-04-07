Карантинні 8 тис. грн. Уряд озвучив два важливі моменти при отриманні виплат

У Мінсоцполітики розповіли, чи можуть підприємці отримати допомогу повторно

Сьогодні, 7 квітня Кабінет міністрів затвердив Порядок виплати допомоги у розмірі 8 тис. грн підприємцям та найманим працівникам, робота яких вже тимчасово зупинена або буде зупинена внаслідок запровадження у 2021 році, починаючи з лютого, обмежувальних протиепідемічних заходів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, виплати будуть здійснюватись автоматично, як і в грудні 2020 року, після подання людиною, яка має на них право, заявки через додаток або Єдиний портал державних послуг «Дія».

Відмінністю є те, що допомога надаватиметься застрахованим особам по факту впровадження протягом 2021 року «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території відповідного регіону, в якому роботодавець (страхувальник) застрахованої особи обліковується, як платник єдиного внеску.

Окрім гарантованої державою допомоги, підприємці та наймані працівники зможуть також одержати підтримку від місцевої влади – додаткові виплати з місцевого бюджету, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Що треба знати для отримання допомоги

«Хочу звернути увагу людей на два моменти, важливі при отриманні цієї допомоги. По-перше, якщо людина отримала допомогу у 8 тисяч гривень протягом грудня 2020 – січня 2021, це не обмежує її права і можливість отримати допомогу і цього разу, якщо в регіоні, де вона працює, протягом 2021 року запроваджено карантинні обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Тому, будь ласка, звертайтесь, якщо допомога вам потрібна», – сказала міністр соцполітики Марина Лазебна.

«По-друге, хочу звернути увагу на строки. Людина може звернутись за допомогою протягом 30 днів із дня запровадження на території регіону, де вона працює, обмежувальних заходів «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Якщо ж людина працює в регіоні, в якому такі обмеження вже були раніше (лютий-березень) запроваджені протягом 2021 року, то відлік цих 30 календарних днів починається через 10 днів після набрання чинності Законом, який передбачає надання цієї допомоги. Тому у всіх буде час звернутись», – зазначила вона.

Лазебна також звернулась до місцевої влади, щоб вони також долучались до збереження та підтримки бізнесу на своїй території. «Тому що це запорука подальшого розвитку, соціального добробуту в регіоні. Так, держава взяла на себе більшу частину відповідальності за підтримку працівників та підприємців, які не зможуть працювати через карантинні обмеження, але важливо, щоб і місцева влада брала на себе відповідальність», – сказала вона.

Нагадаємо, 30 березня нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

До слова, 7 квітня підприємці та перевізники пікетували Миколаївську міську раду через посилення карантинних обмежень. Підприємці обурені, що їх позбавили заробітку, на відміну від великих торговельних мереж, які продовжують працювати під час локдауну. При цьому їх залишили без будь-якої підтримки з боку держави.

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