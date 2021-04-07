Стефанчук зізнався, що його розчарувало в колегах по парламенту

«Навіть стосовно президентських ініціатив ми часто не знаходимо підтримки більшості», – Стефанчук

Політичні мрії президента України Володимира Зеленського вперлися в супротив бюрократичного апарату. Також наразі його ініціативи часто не підтримує монобільшість «Слуги народу». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук дав оцінку парламенту «новачків» та розповів, що його особисто здивувало та розчарувало в роботі: «Я би назвав це таким періодом дорослішання, коли ті мрії, які Зеленський мав, обговорюючи свій похід у політику за шматком піци, вперлися в супротив бюрократичного апарату. Як професійний юрист я теж раніше багато стикався з бюрократією, але дещо по-іншому. Наразі ми набираємося багатьох знань, навичок, вмінь».

Стефанчук розповів, що його найбільше розчаровує політичне перевзування. Він інколи помічає його в поведінці та голосуванні деяких народних депутатів.

«Я завжди їм нагадую: коли ми обиралися, то всі підписували меморандум, що маємо підтримувати всі пункти програми президента. На жаль, навіть стосовно президентських ініціатив ми часто не знаходимо підтримки більшості. Для мене виправдання таких речей немає», – пояснив перший віце-спікер.

Водночас Стефанчук зауважив, що «Слуга народу» – доволі неоднорідна фракція, але вона показує зріз українського суспільства.

Раніше співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко публічно звернулася до президії Верховної Ради з вимогою правильно організувати роботу в залі, щоб всі фракції і всі депутати мали рівне ставлення. Геращенко розповіла, що вперше сектор перед трибуною зайнятий виключно представниками однієї партії, а уся опозиція розташована на гальорці.