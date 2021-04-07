В Україні після Covid-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій

В Україні поки всі щеплення від коронавірусу роблять препаратом CoviShield

В 94,73% випадків прояву несприятливих подій після імунізації були передбачуваними, зазначили в МОЗ

В Україні зафіксували 816 побічних реакцій після вакцинації від коронавірусу. При цьому 99,1% побічних ефектів є несерйозними.

Про це повідомляє пресслужба державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України.

Так, в 94,73% випадків прояву несприятливих подій після імунізації були передбачуваними, тобто відповідали наявної інформації в інструкції для медичного застосування.

В експертному центрі заявили, що побічні реакції з'явилися у 0,28% від загальної кількості зроблених щеплень.

Зокрема, після вакцинації виявляли такі побічні реакції, як:

підвищення температури, втомлюваність, загальну слабкість, почервоніння, біль і набряк (у 66,83% випадків);

з боку опорно-рухового апарату: міалгія, артралгії (11,8%);

головний біль і безсоння (11,7%);

нудота, діарея, біль у животі, присмак металу (3,21%);

набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка (1,63%)

Серед вкрай рідкісних побічних реакцій:

розлади сечовидільної системи: гематурія (0,05%);

розлади з боку органів слуху: закладеність вух (0,10%);

з боку крові та лімфатичної системи: лімфаденатопія, флебіт, збільшений час згортання (0,15%);

розлади метаболізму, обміну речовин: зниження і відсутність апетиту (0,35%);

серцево-судинні порушення: підвищення зниження артеріального тиску, відчуття важкості і стискання за грудною кліткою, тахіаритмія, фібриляція передсердь (0,89%);

психіатричні розлади: дезорієнтація, відсутністю сну, відчуття тривоги, панічна атака (0,25%);

респіраторні торакальні розлади: задишка, сухий кашель, біль у горлі, рінорея, утруднене дихання (0,59%).

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

Однак, при цьому Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, попри повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.