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    В Україні після Covid-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій

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    В Україні поки всі щеплення від коронавірусу роблять препаратом CoviShield - В Україні після Covid-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій
    В Україні поки всі щеплення від коронавірусу роблять препаратом CoviShield
    Фото: EPA / UPG

    В 94,73% випадків прояву несприятливих подій після імунізації були передбачуваними, зазначили в МОЗ

    В Україні зафіксували 816 побічних реакцій після вакцинації від коронавірусу. При цьому 99,1% побічних ефектів є несерйозними.

    Про це повідомляє пресслужба державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України.

    Так, в 94,73% випадків прояву несприятливих подій після імунізації були передбачуваними, тобто відповідали наявної інформації в інструкції для медичного застосування.

    В експертному центрі заявили, що побічні реакції з'явилися у 0,28% від загальної кількості зроблених щеплень.

    Зокрема, після вакцинації виявляли такі побічні реакції, як:

    • підвищення температури, втомлюваність, загальну слабкість, почервоніння, біль і набряк (у 66,83% випадків);
    • з боку опорно-рухового апарату: міалгія, артралгії (11,8%);
    • головний біль і безсоння (11,7%);
    • нудота, діарея, біль у животі, присмак металу (3,21%);
    • набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка (1,63%)

    Серед вкрай рідкісних побічних реакцій:

    • розлади сечовидільної системи: гематурія (0,05%);
    • розлади з боку органів слуху: закладеність вух (0,10%);
    • з боку крові та лімфатичної системи: лімфаденатопія, флебіт, збільшений час згортання (0,15%);
    • розлади метаболізму, обміну речовин: зниження і відсутність апетиту (0,35%);
    • серцево-судинні порушення: підвищення зниження артеріального тиску, відчуття важкості і стискання за грудною кліткою, тахіаритмія, фібриляція передсердь (0,89%);
    • психіатричні розлади: дезорієнтація, відсутністю сну, відчуття тривоги, панічна атака (0,25%);
    • респіраторні торакальні розлади: задишка, сухий кашель, біль у горлі, рінорея, утруднене дихання (0,59%).

    Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

    При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

    Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

    Однак, при цьому Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

    Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, попри повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я вакцинація коронавірус
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