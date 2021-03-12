Арахамія сплатив штраф за парковку на пішохідному переході (фото)

Штраф в розмірі 510 гривень було плачено на місці

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

Він зазначив, що нардеп оплатив штраф на місці.

«Сьогодні в медіа ширилось повідомлення про порушення ПДР, вчинене Давидом Арахамією, з натяком на непритягнення до відповідальності нібито у зв’язку з його статусом. Проте патрульні поліцейські відреагували на це порушення – пана Арахамію притягнули до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.

Адміністративна постанова за ч. 3 ст. 122 КУпАП була складена та навіть оплачена на місці за допомогою електронного термінала», – написав Білошицький у фейсбуці.

«Патрульна поліція стоїть на принципах рівності всіх та кожного перед Законом. Це правило увесь час залишається непорушним для нас і я вірю, що буде таким назавжди», – зазначив Білошицький.

Він також оприлюднив квитанцію, з якої видно, що штраф о 19:14 стягнув командир роти старший лейтенант Любомир Чемусь.

Раніше цього дня журналіст-розслідувач Михайло Ткач поширив у соцмережі кілька фото, на яких показано авто Toyota Land Cruiser із номером КА 0004 АА, припарковане просто на «зебрі».

Раніше політолог Андрій Смолій оприлюднив фото з відпочинку начебто глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії на Мальдівах. За його словами, Арахамія відпочивав в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо.

«Поки країна поступово знов занурюється в «червоні зони», а скандалів стає все більше – глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відривається на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо…Мабуть це і є офіційний візит на Мальдіви від доблесних слуг Зеленського», – написав Смолій.

Раніше повідомлялося, що народним депутатам від партії «Слуга народу» довелося відмовитись від запланованого новорічного корпоративу на Мальдівських островах після того, як інформація про захід стала надбанням громадськості.