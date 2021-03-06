Соцмережі: Арахамія «відривається» на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів

Глава фракції «Слуга народу» начебто відпочиває в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо

Політолог Андрій Смолій оприлюднив фото з відпочинку начебто глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії на Мальдівах

Знімок Смолій оприлюднив у Facebook.

За його словами, Арахамія відпочиває на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо.

«Поки країна поступово знов занурюється в «червоні зони», а скандалів стає все більше – глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відривається на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо…Мабуть це і є офіційний візит на Мальдіви від доблесних слуг Зеленського», – написав Смолій.

Раніше повідомлялося, що народним депутатам від партії «Слуга народу» довелося відмовитись від запланованого новорічного корпоративу на Мальдівських островах після того, як інформація про захід стала надбанням громадськості.