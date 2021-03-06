  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Соцмережі: Арахамія «відривається» на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Давид Арахамія поїхав на відпочинок - Соцмережі: Арахамія «відривається» на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів
    Давид Арахамія поїхав на відпочинок
    Фото: Андрій Смолій, Facebook

    Глава фракції «Слуга народу» начебто відпочиває в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо

    Політолог Андрій Смолій оприлюднив фото з відпочинку начебто глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії на Мальдівах

    Знімок Смолій оприлюднив у Facebook.

    За його словами, Арахамія відпочиває на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо.

    «Поки країна поступово знов занурюється в «червоні зони», а скандалів стає все більше – глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відривається на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо…Мабуть це і є офіційний візит на Мальдіви від доблесних слуг Зеленського», – написав Смолій.

    Раніше повідомлялося, що народним депутатам від партії «Слуга народу» довелося відмовитись від запланованого новорічного корпоративу на Мальдівських островах після того, як інформація про захід стала надбанням громадськості.

    Теги: депутат відпочинок готель партія Слуга народу Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies