Арахамія повернувся з Мальдів і припаркувався на пішохідному переході (фото)

Арахамія поставив автівку на пішохідному переході біля Офісу президента

Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія припаркувався на пішохідному переході біля Офісу президента. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія приїхав в офіс президента «слуги народу» Зеленського і запаркувався просто на пішохідному переході для народа просто під світлофором», – йдеться у повідомленні.

Раніше політолог Андрій Смолій оприлюднив фото з відпочинку начебто глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії на Мальдівах. За його словами, Арахамія відпочивав в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо.

«Поки країна поступово знов занурюється в «червоні зони», а скандалів стає все більше – глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відривається на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо…Мабуть це і є офіційний візит на Мальдіви від доблесних слуг Зеленського», – написав Смолій.

Раніше повідомлялося, що народним депутатам від партії «Слуга народу» довелося відмовитись від запланованого новорічного корпоративу на Мальдівських островах після того, як інформація про захід стала надбанням громадськості.