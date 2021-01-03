У «слуг народу» зірвався корпоратив на Мальдівах – Дубінський

Поїздку на Мальдіви довелося відкласти, бо інформацію про неї не вдалося зберегти в таємниці

Про захід стало відомо через торгівлю квитками на чартер

Народним депутатам від партії «Слуга народу» довелося відмовитись від запланованого новорічного корпоративу на Мальдівських островах після того, як інформація про захід стала надбанням громадськості. За словами народного депутата Олександра Дубінського, законодавцям заборонили відвідання і інших дорогих курортів, повідомляє УНН з посиланням на інтервʼю нардепа телеканалу ZIK.

«Їм заборонили їхати в Домінікану... Там була така історія: низка народних депутатів, що відноситься до однієї групи впливу, вирішили корпоратив новорічний влаштувати на Мальдівах... Вони з одного боку зняли чартер, який летить прямо на Мальдіви, з Києва, десь дозаправляється, але летить на Мальдіви. Але так як в чартері 75 місць, а цих жлобів 30 осіб, то 45 місць вони виставили на продаж в турагентство, воно почало продавати місця в цьому літаку», – розповів Дубінський.

За його словами, депутати свої плани не розголошували, але, з огляду на те, що туроператор був в курсі, і за їх рахунок рекламував подорож, інформація незабаром стала публічною. Потім, повідомив Дубінський, народні обранці почали стверджувати, що інформація про запланований чартер – це фейк.

«Потім виявилося, що правда. Настукали їм по вухах, і все, і вони повинні були замінити корпоративну поїздку на Мальдіви Єгиптом... Вони всі їдуть в Rixos, всі народні депутати «Слуги народу» будуть в Єгипті в Rixos (інтерв'ю було записано до нового року – ред.)», – додав нардеп.

Відзначимо, в грудні низка ЗМІ повідомила, що народний депутат від «Слуги народу» Валерій Колюх під час засідання Верховної Ради вибирав готель за кордоном. При цьому він нібито згадував Домініканську республіку і Єгипет.

Раніше народний депутат України від фракції «Слуга народу» Данило Гетьманцев заявив, що Президент України Володимир Зеленський не забороняв представникам монобільшості під час відпустки відвідувати зарубіжні курорти, але з огляду на ситуацію в країні народні обранці повинні діяти «відповідно до моральних засад».

Нагадаємо, в січні 2018 Петро Порошенко разом зі своєю сім'єю відправився на Мальдіви. За даними проекту «Схеми», експрезидент мандрував на приватному літаку разом з сімома пасажирами. Журналісти припустили, що зазначені особи не проходили паспортний контроль і подорожували під іншими іменами. За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку мінімум $ 500 тис.