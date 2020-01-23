  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Арахамія у Давосі поспілкувався з російськими пропагандистами

    • Розсилка
    <p>Давид Арахамія дає коментар журналістці пропагандистського Першого каналу</p> - Арахамія у Давосі поспілкувався з російськими пропагандистами

    Давид Арахамія дає коментар журналістці пропагандистського Першого каналу

    Фото: НВ

    Серед пропагандистів, яким Арахамія дав свій коментар — телеведуча Росії 1 та Першого російського каналу

    Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія дав коментар журналістам російських ЗМІ на полях Всесвітнього економічного форуму 2020 року в Давосі.

    Про це повідомляє НВ.

    Серед пропагандистів, яким Арахамія дав свій коментар — телеведуча Росії 1 та Першого російського каналу.

    Він заявив про необхідність «сконцентруватися на повному припиненні вогню з обох сторін» на Донбасі, що має стати «найсильнішим сигналом за останні п’ять років».

    Метою свого прибуття в Давос Арахамія назвав просування інвестиційних програм.

    Також він прокоментував можливість існування силового плану звільнення Донбасу від окупаційних військ РФ, розробленого РНБО.

    «Я не думаю, що є такий план. Тому що у нас всі зусилля останніх шести місяців спрямовані на винятково мирне врегулювання. При цьому ми всі повинні розуміти, що там стріляють кожен день, там кожен день з обох сторін гинуть люди, тому це такий «мікс» ситуацій військової та миротворчих зусиль», — заявив голова фракції «Слуга народу».

    Нагадаємо, під час виступу в Українському домі у Давосі глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, натомість створивши власні правила гри й використовувати конкурентні переваги.

    «Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії», - казав Арахамія.

    Згодом Арахамія та віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба запевнили, що Україна не відмовиться від євроінтеграції.

     Читайте також:
    Росія ЗМІ депутат пропаганда політика Україна партія Слуга народу Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ