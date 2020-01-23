Арахамія у Давосі поспілкувався з російськими пропагандистами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Давид Арахамія дає коментар журналістці пропагандистського Першого каналу Фото: НВ

Серед пропагандистів, яким Арахамія дав свій коментар — телеведуча Росії 1 та Першого російського каналу

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія дав коментар журналістам російських ЗМІ на полях Всесвітнього економічного форуму 2020 року в Давосі.

Про це повідомляє НВ.

Серед пропагандистів, яким Арахамія дав свій коментар — телеведуча Росії 1 та Першого російського каналу.

Він заявив про необхідність «сконцентруватися на повному припиненні вогню з обох сторін» на Донбасі, що має стати «найсильнішим сигналом за останні п’ять років».

Метою свого прибуття в Давос Арахамія назвав просування інвестиційних програм.

Також він прокоментував можливість існування силового плану звільнення Донбасу від окупаційних військ РФ, розробленого РНБО.

«Я не думаю, що є такий план. Тому що у нас всі зусилля останніх шести місяців спрямовані на винятково мирне врегулювання. При цьому ми всі повинні розуміти, що там стріляють кожен день, там кожен день з обох сторін гинуть люди, тому це такий «мікс» ситуацій військової та миротворчих зусиль», — заявив голова фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, під час виступу в Українському домі у Давосі глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, натомість створивши власні правила гри й використовувати конкурентні переваги.

«Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії», - казав Арахамія.

Згодом Арахамія та віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба запевнили, що Україна не відмовиться від євроінтеграції.