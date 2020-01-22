«Я президент 248 днів». Перший Давос Зеленського

Для Володимира Зеленського форум у Давосі став першим економічним самітом такого масштабу

У Швейцарії триває 50-й ювілейний Всесвітній економічний форум

У Швейцарському Давосі з 21 до 24 січня проходить ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум. Тема цьогорічного заходу «Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий мир». Форум зібрав близько 3 тис. учасників із 117 країн світу, у тому числі лідерів 53 держав, зокрема Німеччини, США, Польщі, Нідерландів. У Давосі також мають виступити Марк Цукерберг, Джордж Сорос, Білл Гейтс. Серед головних спікерів форуму – генсекретар ООН Антоніу Гутерріш, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Для президента України форум у Давосі став першим економічним самітом такого масштабу. «Главком» зібрав найголовніші меседжі, озвучені Зеленським у 30 хвилинному спічі.

«Пропонуємо стати акціонерами»

У нас є все, щоби стати успішною країною: сприятливі кліматичні умови, вигідне розташування, вичерпний аграрний та індустріальний потенціали та наш найцінніший ресурс - креативні і дуже талановиті люди, що входять до ТОП-50 за рейтингом Human capital index.

У нас немає тільки двох речей: іншого варіанту, аніж бути успішними, і немає достатнього фінансування. Усім пропонуємо стати акціонерами успіху України. Сьогодні прагматичному і закам’янілому світу гостро не вистачає дива. Світова економіка, яка перебуває на межі нової глобальної кризи потребує економічного дива. Україна - це саме те місце, де трапляються дива. Моя мета, щоби у підручниках поряд з кейсами Японії, Південної Кореї, Сінгапуру з’явилася Україна. Україна має стати інвестиційною Меккою східної і центральної Європи. Головним драйвером є можливість отримувати прибуток. Сьогодні ми недоінвестовані і недолюблені.

Україна стає стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу. Для нас це питання власного виживання, а для вас – стабільність у регіоні, а отже, і в Європі в цілому. Що означає не інвестувати в Україну? Це стати Джорджем Беллом, який у 1999 р відмовився купити Google за $1 млн.

«Пояснити своїм дітям, чому я не вдома»

Земельну реформу реалізували у першому читанні… Відбуваються великі зміни у системі прокуратури, перезапуск ГПУ, СБУ, ми запустили Антикорупційний суд, який працює з вересня 2019 року. Нині наближаємося до Бюро фінансових розслідувань. Я президент 248 днів. Хочу щодня казати собі, що ти не просто так працював президентом. Всі ці дні я працюю на державу Україну і всі ці дні я дуже мало часу витратив на свою сім’ю. Щодня я маю давати важливий результат для країни, щоби хоча б пояснити своїм дітям, чому я не вдома.

«Європейці мають просто взяти нас до ЄС»

Ми бачимо своє майбутнє у ЄС. Європейці мають просто взяти нас до ЄС. Багато країн бачать нас в ЄС поряд із собою. Але є і ті, які цього не хочуть. Питання не коли ми будемо в ЄС, а який статус буде України в ЄС, чи будуть на Україну дивитися як на повноцінного гравця, рівноправну країну. Зараз дуже зручний момент, коли одна країна зробила Brexit, може, час для України зробити Entry?

«Головне завдання – припинення війни»

Я ніколи не пішов би в президенти, якби не мав головного завдання – встановлення миру, припинення війни. Щодня ми втрачаємо золотий запас – людей. Як ми говорили на зустрічі (мова про останню зустріч у Нормандському форматі, яка відбулася у Франції), так все відбулося. Зокрема, обмін, 75 українців повернулися з полону. Це дуже важливо. Ми не змогли поки що повністю припинити вогонь, ми втрачаємо людей. Якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться.

«Ми готуємо велику приватизацію»

Ми підготували нову інвестиційну програму. Вона говорить про те, що кожному інвестору, крупній компанії, яка приведе в Україну $100 млн і більше ми забезпечимо окремий контракт з державою. Тобто держава буде вас захищати, у вас буде менеджер, який розмовляє п’ятьма мовами і працюватиме з вами 24/7.

Всім інвесторам, які готові до великої приватизації у перші два роки усім, хто приватизовуватиме підприємства, вартістю $10 млн і більше, ми даємо податкові канікули - ви не будете п'ять років сплачувати податок на прибуток. Ми готуємо велику приватизацію, яка стартує навесні. До приватизації будуть представлені 500 підприємств.

Володимир Зеленський: Ми бачимо своє майбутнє у ЄС

«Український дім» у Давосі

Окрім виступу президента України у Давосі вже традиційно третій рік поспіль працює майданчик «Український дім», організований олігархом Віктором Пінчуком. Темою дискусій у ньому є «Україна: креативність, інновації, можливості». Серед запрошених спікерів: глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, глава агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк, режисер Олег Сенцов.

Михайло Глуховський, «Главком»