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    Арахамія заявив у Давосі, що Україні не слід гармонізувати закони з ЄС

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    Давид Арахамія виступив в Українському домі у Давосі - Арахамія заявив у Давосі, що Україні не слід гармонізувати закони з ЄС
    Давид Арахамія виступив в Українському домі у Давосі
    Фото: Ukraine House Davos

    «Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії», - заявив глава депутатської фракції «Слуга народу»

    Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, натомість створивши власні правила гри й використовувати конкурентні переваги.

    Про це під час виступу в Українському домі у Давосі заявив глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

    «Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої гармонізації законодавства. Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами», - сказав Арахамія.

    На його переконання, Україна повинна створити унікальні правила, й «заради використання наших відмінностей приходитимуть інвестори».

    «Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, й вже тоді можемо синхронізуватися», - зазначив депутат.

    Арахамія також наголосив на важливості для України створення власних правил гри й використання «конкурентної переваги».

    «Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують», - підсумував він.

    Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі оприлюднив привабливі для іноземних інвесторів аргументи

    Президент також вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони. 

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    Джерело: Укрінформ

    ЄС економіка депутат політика Україна партія Слуга народу Давид Арахамія
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