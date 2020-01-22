Арахамія заявив у Давосі, що Україні не слід гармонізувати закони з ЄС



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Давид Арахамія виступив в Українському домі у Давосі Фото: Ukraine House Davos

«Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії», - заявив глава депутатської фракції «Слуга народу»

Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, натомість створивши власні правила гри й використовувати конкурентні переваги.

Про це під час виступу в Українському домі у Давосі заявив глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої гармонізації законодавства. Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами», - сказав Арахамія.

На його переконання, Україна повинна створити унікальні правила, й «заради використання наших відмінностей приходитимуть інвестори».

«Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, й вже тоді можемо синхронізуватися», - зазначив депутат.

Арахамія також наголосив на важливості для України створення власних правил гри й використання «конкурентної переваги».

«Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують», - підсумував він.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі оприлюднив привабливі для іноземних інвесторів аргументи

Президент також вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони.

Джерело: Укрінформ