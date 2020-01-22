  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кулеба та Арахамія вже запевняють, що про відмову від євроінтеграції не йдеться

    • Розсилка
    Під час виступу в Українському домі у Давосі Давид Арахамія заявив, що&nbsp;Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС&nbsp; - Кулеба та Арахамія вже запевняють, що про відмову від євроінтеграції не йдеться
    Під час виступу в Українському домі у Давосі Давид Арахамія заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС 

    «Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним», - заявив віцепрем’єр

    Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба запевняє, Україна не відмовиться від євроінтеграції.

    Про це він написав у своєму Facebook, коментуючи скандальну заяву глави депутатської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

    «Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним», - запевнив віце-прем’єр, зауваживши, що відхилення від цього правила можливе тільки у виключних випадках.

    Він також розповів, що провів телефонну розмову з Арахамією. «Він тієї ж думки. Все інше - то фігура мовлення», - написав віцепрем'єр.

    Сам Арахамія у Facebook не став спростовувати свої слова про необхідність зупинити гармонізацію українського законодавства із європейським.

    «Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. В той самий час інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади», - написав лава депутатської фракції «Слуга народу».

    За його словами, «всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна має відстоювати свої, інтегруючись до Європейського Союзу. Все інше - lost in translation».

    Нагадаємо, під час виступу в Українському домі у Давосі глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, натомість створивши власні правила гри й використовувати конкурентні переваги.

    «Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії», - казав Арахамія.

    Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі оприлюднив привабливі для іноземних інвесторів аргументи

    Президент також вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони. 

    Читайте також:
      ЄС Європа закон політика Асоціація з ЄС Україна євроінтеграція Дмитро Кулеба Давид Арахамія
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ