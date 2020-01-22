Кулеба та Арахамія вже запевняють, що про відмову від євроінтеграції не йдеться



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Під час виступу в Українському домі у Давосі Давид Арахамія заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС

«Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним», - заявив віцепрем’єр

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба запевняє, Україна не відмовиться від євроінтеграції.

Про це він написав у своєму Facebook, коментуючи скандальну заяву глави депутатської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

«Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним», - запевнив віце-прем’єр, зауваживши, що відхилення від цього правила можливе тільки у виключних випадках.

Він також розповів, що провів телефонну розмову з Арахамією. «Він тієї ж думки. Все інше - то фігура мовлення», - написав віцепрем'єр.

Сам Арахамія у Facebook не став спростовувати свої слова про необхідність зупинити гармонізацію українського законодавства із європейським.

«Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. В той самий час інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади», - написав лава депутатської фракції «Слуга народу».

За його словами, «всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна має відстоювати свої, інтегруючись до Європейського Союзу. Все інше - lost in translation».

Нагадаємо, під час виступу в Українському домі у Давосі глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, натомість створивши власні правила гри й використовувати конкурентні переваги.

«Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії», - казав Арахамія.

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