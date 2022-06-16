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  4. Європейське турне «Кварталу» спровокувало скандал. РНБО дала роз'яснення
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    Соціум

    Європейське турне «Кварталу» спровокувало скандал. РНБО дала роз'яснення

    10 червня стартувала низка концертів&nbsp;&laquo;Кварталу-95&raquo; у Європі - Європейське турне «Кварталу» спровокувало скандал. РНБО дала роз'яснення
    10 червня стартувала низка концертів «Кварталу-95» у Європі
    фото: Студія Квартал 95

    «Квартал-95» гастролює по Європі з дозволу РНБО

    Виїзд артистів студії «Квартал-95» за кордон обурив користувачів соцмереж. Кварталівці, що організували тур Європою «Життя переможе/Life Will Win», спровокували негативну реакцію громадян, які не розуміють, чому певним категоріям дозволено у військовий час покидати територію України. Водночас Центр протидії дезінформації при РНБО дав пояснення.

    Як зазначають у Центрі, виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років дозволяється у разі, якщо зібрані кошти з концертів та їх виступів спрямовуються на потреби ЗСУ. Як відомо, «Квартал 95» бере участь у концертному турі по Європі «на підтримку членства України в ЄС».

    Зазначимо, що виїзд кварталівців за кордон під час війни сильно обурив користувачів соцмереж: «В Україні військовий стан і заборона перетинати кордон чоловікам призовного віку, окрім певних категорій. Кварталівці, принаймні Кошовий, до жодної з цих категорій не відноситься», «Чоловікам призовного віку заборонено виїзд за кордон. Якщо ти не кварталівець. Тоді їзди по Європам ногами дригать і щось там в підтримку України блєять, яку раніше називав «актрісой із нємєцкіх порнофільмов», «До речі, де можна подивитися, яку суму зібрано на цих концертах та на які потреби витрачено. Бо якщо це подається, як благодійність, то де звітність?».

    Також користувачі соцмереж обурені тим, що деякі артисти пішли на війну та із автоматами боронять українські землі від російських загарбників, а деякі готові лише виступати із концертами та не хочуть ризикувати своїми життями заради звільнення України.

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    Європейське турне «Кварталу» спровокувало скандал. РНБО дала роз'яснення
    Європейське турне «Кварталу» спровокувало скандал. РНБО дала роз'яснення
    Європейське турне «Кварталу» спровокувало скандал. РНБО дала роз'яснення
    Європейське турне «Кварталу» спровокувало скандал. РНБО дала роз'яснення
    Європейське турне «Кварталу» спровокувало скандал. РНБО дала роз'яснення
    Європейське турне «Кварталу» спровокувало скандал. РНБО дала роз'яснення

    Нагадаємо, 10 червня стартував тур студії «Квартал-95». Кварталівці вже виступили у Варшаві, Вроцлаві, Празі, а також на острові Кампа. 16 червня концерт відбудеться в Угорщині. Кварталівці зазначають, що хочуть зібрати $500 тис. на закупівлю рентген-прозорих операційних столів для українських лікарень.

    Нагадаємо, 11 червня Андрій Данилко в образі Верки Сердючки виступив перед військовослужбовцями та робітниками критичної інфраструкткури.

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    Теги: росія окупанти війна Угорщина Україна Квартал 95 окупація концерт #stoprussia
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    Європейське турне «Кварталу» спровокувало скандал. РНБО дала роз'яснення