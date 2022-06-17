Безугла прокоментувала скандал із Сєверодонецьком та «наїхала» на відому журналістку

За словами нардепки, жодних наказів на фронті вона не віддає, а лише виконує свою наглядову функцію

Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла прокоментувала нещодавній скандал щодо буцімто її координування дій командування в районі міста Сєвєродонецька Луганської області. Про це Безугла повідомила в інтерв'ю LB.ua.

Депутатка звинуватила журналістку Яніну Соколову, яка назвала Безуглу «темним лицарем від Офісу президента», у медіа-атаці. Безугла додала, що Соколова є політизованим, на її думку.

«Це атака. Мені жаль, що наразі все ще в Україні є, якби їх назвати, політичні журналісти, політизовані журналісти. Тобто їм кажуть: «Сюди!», і вони: «Есть, так точно». І публікують – «сюди». Це неприйнятно ні згідно з нашим законодавством, ні згідно зі здоровим глуздом. Наскільки я розумію, якщо вивчити біографію пані Яніни, то вона пов’язана з «Європейською солідарністю» та Петром Олексійовичем. Я не можу її пов’язати з якоюсь іншою політичною силою. Тому хай вони між собою розбираються», – розповіла депутатка.

У своє виправдання Безугла сказала, що займається на фронті тільки комунікативною функцією та виконує свої обов'язки народного депутата. За словами нардепки жодних наказів на фронті вона не віддає, а лише виконує свою наглядову функцію.

«Я є народним депутатом України та заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідно, в рамках статусу народного депутата та представника такого комітету, я тут і працюю... Якщо ви звернетеся до законодавства, до Конституції України, то це питання цивільного демократичного нагляду та контролю... Я не інспектор. Знову ж таки, термінологія: «інспектор» – все це з напрямку виконавчої гілки влади. Моє завдання – фактично подивитися: що відбувається, як відбувається. І як відповідно працюють ті чи інші правила, встановлені державою. А правило найвищого порядку – це закон», – запевнила нардепка.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що нардепка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла начебто координує дії командування в районі міста Сєвєродонецька Луганської області. Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Яніна Соколова. Журналістка зазначила, що таку інформацію вона отримала від військових, «які категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей».

Також нардепка від «Слуги народу» накинулася на СБУ через діяльність відомого журналіста. Після цього Бутусов відповів Безуглій: це реакція на критику її скандального законопроєкту.