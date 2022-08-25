Удар по Чаплиному: Арестович анонсував відповідь ЗСУ

Радник Офісу президента заявив, що час, коли Росія безкарно випускала ракети по Україні, вже минув

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що вже найближчим часом Україна відповість на удар росіян по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині. Про це Арестович сказав в ефірі Фейгін Live.

Це відбудеться протягом двох днів.

«Нехай сидять і думають, кожен думає, прилетить мені сьогодні на голову чи ні. Прилетить обов’язково, можете навіть не сумніватися. Завтра, напевно, будуть якісь новини. Максимум доба-дві, якщо потрібна підготовка до розвідки мети, серйозної, жирної. Найближчим часом щось прилетить. Ситуація початку війни, коли нам вивалювали по 100-150 ракет на голову, вбивали мирних жителів, а ми не могли відповісти, ну, тільки ближньою зброєю, вона давно минула. Тому ми можемо і Крим дістати, все, що хочете», – заявив Арестович.

Він також нагадав про слова президента України Володимира Зеленського про те, що на можливі удари Україна відповідатиме.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що на Київщині, у Миколаєві та у Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу касетними боєприпасами.