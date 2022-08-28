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Арестович розповів про партизанський рух у Росії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Арестович розповів про партизанський рух у Росії
Арестович розповів, хто стоїть за підривом поїздів, складів і підпалами машин в Росії
фото з відкритих джерел

У Росії  є пристойний опір путінському режиму, зазначив Арестович

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів про партизанський рух в Росії. Про це йшлося у розмові Арестовича з російським юристом Фейгіним.

«У Росії взагалі дуже діють осередки «Легіонів Свободи Росії». Відважні молоді люди валять потяги, рвуться склади біля аеродромів, палять машини, військкомати. У Росії взагалі є пристойний опір путінському режиму. Люди б'ються за свободу Росії. «Легіон» шириться і зростає. Якщо на початку це все починалося за принципом кілька десятків людей, то зараз це хороший батальйон, я вам скажу», - прокоментував Арестович.

Людям, які вступають до «Легіону» в Україні, дають кращих інструкторів, озброюють за першим класом: «Тому що віддають належне бійцям, які ризикнули всім».

Зазначимо, Олексій Арестович останнім часом регулярно стає фігурантом різних скандалів.

Так, на одному із ефірів у російського адвоката Марка Фейгіна заявив, що «в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою», яка підходить для «маленької моноетнічної держави типу Угорщини», але Україна – велика і полікультурна країна.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що буде балотуватися на майбутніх президентських виборах за однією умови.

Напередодні киянки вишикувалися в чергу на вулиці, щоб сфотографуватися з Арестовичем.

Теги: війна Олексій Арестович

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