Арестовича, якого називають «головним заспокійливим» під час війни, взялися вітати прихильники

Олексій Арестович отримав нове військове звання. Радник керівника Офісу президента України став підполковником. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Варто було на кілька днів відлучитися», – написав Арестович.

У коментарях Арестовича, якого називають «головним заспокійливим» під час війни, взялися активно вітати.

Вікіпедія повідомляє, що Олексій Арестович є випускником Одеського інституту сухопутних військ, має диплом військового перекладача та є майором запасу. Отже присвоєне звання підполковника є для нього черговим.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що зараз російські військові, як і прогнозували, перекидають основні сили на Схід.

Він не вірить в те, що окупанти візьмуть Маріуполь і оточать зону ООС. Адже українське командування застосовує відповідні заходи, аби цього не сталося.

Також Російська Федерація залучатиме у війні проти України все більше військових строкової служби, вважає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.