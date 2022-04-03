Олексій Арестович отримав нове військове звання
Арестовича, якого називають «головним заспокійливим» під час війни, взялися вітати прихильники
Олексій Арестович отримав нове військове звання. Радник керівника Офісу президента України став підполковником. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Варто було на кілька днів відлучитися», – написав Арестович.
У коментарях Арестовича, якого називають «головним заспокійливим» під час війни, взялися активно вітати.
Вікіпедія повідомляє, що Олексій Арестович є випускником Одеського інституту сухопутних військ, має диплом військового перекладача та є майором запасу. Отже присвоєне звання підполковника є для нього черговим.
Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що зараз російські військові, як і прогнозували, перекидають основні сили на Схід.
Він не вірить в те, що окупанти візьмуть Маріуполь і оточать зону ООС. Адже українське командування застосовує відповідні заходи, аби цього не сталося.
Також Російська Федерація залучатиме у війні проти України все більше військових строкової служби, вважає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.