Арестович розповів, як Путін відчайдушно шукає вихід з війни

Арестович: «У сильній позиції не клянчать переговори»

Над Росією нависли величезні проблеми, а російський диктатор Володимир Путін відчайдушно шукає вихід з війни. Майже щодня з вуст високопоставлених чиновників РФ звучить слово «переговори». Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, «переговорну карту» Росія хоче закинути на Захід, але питання того, будуть переговори чи ні, вирішує Україна.

«Україна буде вирішувати коли і на яких умовах їх (переговори, - ред.) вести. Путін втратив свій шанс домовитися», – написав Арестович.

«Над Росією нависли величезні проблеми. В економічній сфері, військовій та соціальній. Тому їм потрібний перепочинок, заради якого вони обіцятимуть зупинитися. Ані Україна, ані Захід не підуть на це. Бо сьогодні Путін хоче чотири області, а завтра ще захоче», – написав Арестович.

Радник Банкової також вважає, що Росія втратила свій шанс домовитися за столом переговорів. «Захід обрав цінності та довгострокове планування замість короткочасного комфорту. РФ у слабкій позиції. І у світі це розуміють. У сильній позиції не клянчать переговори. Україна вирішуватиме коли і на яких умовах звістки. Путін упустив свій шанс домовитися», – зазначив Арестович.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що президент України Володимир Зеленський може в будь-який момент передумати і почати вести переговори із Росією. Також російський міністр заявив про готовність Москви розглянути можливість зустрічі президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна з його американським колегою Джо Байденом.