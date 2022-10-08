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Представник Ердогана: переговори між РФ та Україною можуть відновитися

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Путін хоче мати нову велику угоду, нову угоду із Заходом

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що переговори між Росією та Україною можуть поновитися. Відповідну заяву він зробив у розмові з телеканалом CNN.

«Переговори, швидше за все, в якийсь момент відновляться», – сказав Калін.

Він зазначив, що припинення переговорів було очікуваним, додавши, що він нещодавно обговорював це питання з радником США з національної безпеки Джейком Салліваном. 

Турецький посадовець сказав, що, коли мова йде про участь Росії в переговорах, має місце й більший момент. 

«Наше розуміння полягає в тому, що Путін хоче мати нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Це частково стосується України, безсумнівно. Але більша проблема – це справді нова угода між Росією та західним світом», – сказав Калін.

Він також зазначив, що внаслідок цього глобальний ліберальний порядок стикається із серйозним випробуванням.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала маніпулювати потенційними мирними переговорами, щоб уповільнити визволення України від окупантів.

Як повідомлялося, у вищому ешелоні російської влади існують розбіжності щодо політики російського диктатора Володимира Путіна. Про це свідчать нові дані американської розвідки в поєднанні з коментарями російських офіційних осіб.

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Теги: переговори президент путін

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