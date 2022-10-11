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Лавров заговорив про переговори із Зеленським та зустріч із Байденом

Надія Клочко
glavcom.ua
Лавров заговорив про переговори із Зеленським та зустріч із Байденом
Сергій Лавров заявляє, що Путін хоче переговорів із Зеленським
фото з відкритих джерел

Росія виступила з черговою заявою про готовність до переговорів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що президент України Володимир Зеленський може в будь-який момент передумати і почати вести переговори із Росією. Також російський міністр заявив про готовність Москви розглянути можливість зустрічі президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна з його американським колегою Джо Байденом.

«Я не виключаю, що він (Зеленський – «Главком») як заборонив сам собі, так потім забуде про це, дивлячись в якому настрої він вранці встане і чим буде займатися. Або накажуть йому з Вашингтона чи з Лондона, скаже «так» і придумає, як це все пояснити, щоб не втрачати обличчя», – сказав Лавров у ефірі російського телебачення.

Глава російської дипломатії також заявив, що Москва готова розглянути можливість зустрічі Путіна з Байденом, якщо «надійде така пропозиція».

«Якщо надійде пропозиція, тоді ми її розглядатимемо», — заявив міністр, відповідаючи на запитання про можливість зустрічі президента Росії та США.

Лавров зазначив, що російська сторона неодноразово заявляла про позитивне ставлення до подібних зустрічей і ніколи не відмовлялася від них.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.  До слова, у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією, або зміни влади в Україні. 

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ракетні удари по українських містах 10 жовтня, заявив, що постійний терор проти цивільного населення України є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів

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Теги: Володимир Зеленський Джозеф Байден путін війна росія Сергій Лавров

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