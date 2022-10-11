Лавров заговорив про переговори із Зеленським та зустріч із Байденом

Росія виступила з черговою заявою про готовність до переговорів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що президент України Володимир Зеленський може в будь-який момент передумати і почати вести переговори із Росією. Також російський міністр заявив про готовність Москви розглянути можливість зустрічі президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна з його американським колегою Джо Байденом.

«Я не виключаю, що він (Зеленський – «Главком») як заборонив сам собі, так потім забуде про це, дивлячись в якому настрої він вранці встане і чим буде займатися. Або накажуть йому з Вашингтона чи з Лондона, скаже «так» і придумає, як це все пояснити, щоб не втрачати обличчя», – сказав Лавров у ефірі російського телебачення.

Глава російської дипломатії також заявив, що Москва готова розглянути можливість зустрічі Путіна з Байденом, якщо «надійде така пропозиція».

«Якщо надійде пропозиція, тоді ми її розглядатимемо», — заявив міністр, відповідаючи на запитання про можливість зустрічі президента Росії та США.

Лавров зазначив, що російська сторона неодноразово заявляла про позитивне ставлення до подібних зустрічей і ніколи не відмовлялася від них.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. До слова, у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією, або зміни влади в Україні.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ракетні удари по українських містах 10 жовтня, заявив, що постійний терор проти цивільного населення України є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.