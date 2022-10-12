Переговори США та РФ: Держдеп послав чіткий сигнал Путіну

Прайс: «Ми підтримуватимемо Україну, коли виникне цей стіл переговорів»

Заяви глави МЗС країни-агресорки Сергія Лаврова про те, що Москва готова до переговорів із Заходом, є ніщо іншим, як «позерством». Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, Лавров зробив таку заяву за кілька годин після масованого ракетного удару Росії по Україні.

«Були уражені дитячі майданчики та школи, багатоквартирні будинки, дороги, мости, теплова інфраструктура. Коли ви оцінюєте ці коментарі, ви повинні враховувати цей контекст. І я думаю, що коли ви берете до уваги цей контекст, він каже вам усе, що вам потрібно знати про російську позицію та позерство Росії. Ми розглядаємо це як позерство», — сказав Прайс.

Він зазначив, що США не розглядають слова Лаврова як конструктивну та легітимну пропозицію вести діалог.

Прайс підкреслив, що Вашингтон підтримуватиме Україну і нічого не обговорюватиме без неї. «Ми підтримуватимемо Україну, коли виникне цей стіл переговорів. Поки цього не станеться, нашим першочерговим завданням є надання Україні тієї допомоги, якої вона потребує, і ми продовжуватимемо це робити», – резюмував він.

Раніше Лавров сказав, що Москва «відкрита для переговорів із Заходом щодо України, але досі не отримала серйозних пропозицій щодо переговорів».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що президент України Володимир Зеленський може в будь-який момент передумати і почати вести переговори із Росією. Також російський міністр заявив про готовність Москви розглянути можливість зустрічі президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна з його американським колегою Джо Байденом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. До слова, у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією, або зміни влади в Україні.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ракетні удари по українських містах 10 жовтня, заявив, що постійний терор проти цивільного населення України є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.

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