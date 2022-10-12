Головна Країна Політика
search button user button menu button

Переговори США та РФ: Держдеп послав чіткий сигнал Путіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переговори США та РФ: Держдеп послав чіткий сигнал Путіну
США відповіли РФ щодо переговорів про «мир» в Україні
фото з відкритих джерел

Прайс: «Ми підтримуватимемо Україну, коли виникне цей стіл переговорів»

Заяви глави МЗС країни-агресорки Сергія Лаврова про те, що Москва готова до переговорів із Заходом, є ніщо іншим, як «позерством». Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, Лавров зробив таку заяву за кілька годин після масованого ракетного удару Росії по Україні.

«Були уражені дитячі майданчики та школи, багатоквартирні будинки, дороги, мости, теплова інфраструктура. Коли ви оцінюєте ці коментарі, ви повинні враховувати цей контекст. І я думаю, що коли ви берете до уваги цей контекст, він каже вам усе, що вам потрібно знати про російську позицію та позерство Росії. Ми розглядаємо це як позерство», — сказав Прайс.

Він зазначив, що США не розглядають слова Лаврова як конструктивну та легітимну пропозицію вести діалог.

Прайс підкреслив, що Вашингтон підтримуватиме Україну і нічого не обговорюватиме без неї. «Ми підтримуватимемо Україну, коли виникне цей стіл переговорів. Поки цього не станеться, нашим першочерговим завданням є надання Україні тієї допомоги, якої вона потребує, і ми продовжуватимемо це робити», – резюмував він.

Раніше Лавров сказав, що Москва «відкрита для переговорів із Заходом щодо України, але досі не отримала серйозних пропозицій щодо переговорів».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що президент України Володимир Зеленський може в будь-який момент передумати і почати вести переговори із Росією. Також російський міністр заявив про готовність Москви розглянути можливість зустрічі президента держави-агресорки Росії Володимира Путіна з його американським колегою Джо Байденом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.  До слова, у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією, або зміни влади в Україні. 

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ракетні удари по українських містах 10 жовтня, заявив, що постійний терор проти цивільного населення України є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів. 

Читайте також: Ракетний терор – свідчення паніки у Москві. Як світові ЗМІ реагують на масований обстріл України

Теги: Вашингтон дороги інфраструктура міністр Москва населення обстріл переговори президент США Сергій Лавров

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США нададуть Україні грантову допомогу на $4,5 млрд
США перерахують Україні $4,5 млрд найближчими тижнями
Сьогодні, 03:29
Официальные лица США продолжают выражать осторожность относительно резких шагов
США могут пересмотреть темпы поставок оружия Украине – Washington Post
Сьогодні, 05:30
У Байдена пообіцяли прискорити постачання систем ППО NASAMS в Україну
США пообіцяли прискорити постачання систем Nasams в Україну
Вчора, 21:45

Політика

Арестович розповів, як Путін відчайдушно шукає вихід з війни
Арестович розповів, як Путін відчайдушно шукає вихід з війни
Переговори США та РФ: Держдеп послав чіткий сигнал Путіну
Переговори США та РФ: Держдеп послав чіткий сигнал Путіну
Нардеп: Україна має взяти під контроль розвал Росії
Нардеп: Україна має взяти під контроль розвал Росії
ОДКБ розсипається. Соратник Зеленського розказав про ще одну ганебну поразку Путіна
ОДКБ розсипається. Соратник Зеленського розказав про ще одну ганебну поразку Путіна
Друга хвиля терористичної атаки РФ: звернення Зеленського (відео)
Друга хвиля терористичної атаки РФ: звернення Зеленського (відео)
Буде історичним прикладом: Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО
Буде історичним прикладом: Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
82K
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
62K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
56K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
49K
Соратник Зеленського викрив російську опозицію, яка мріє про крісло Путіна, а не про розвал імперії
34K
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN

Новини

Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Сьогодні, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Сьогодні, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту