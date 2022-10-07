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Зеленський пояснив, чому Росія знову заговорила про переговори

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому Росія знову заговорила про переговори
Президент зазначив, що Росія не хоче жодних справжніх переговорів
фото: Офіс президента

Зеленський: «Росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала про діалог, який сама ж і відкинула»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала маніпулювати потенційними мирними переговорами, щоб уповільнити визволення України від окупантів. Про це глава держави заявив на засіданні Європейської Ради.

«Ми маємо зберігати політичну принциповість. Це важливо саме зараз, коли російські сили нарешті посипалися на полі бою, і наші герої щоденно звільняють село за селом, місто за містом. Щоб зупинити звільнення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала про діалог, який сама ж і відкинула, почавши цю війну», – наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Росія не хоче жодних справжніх переговорів, бо якби хотіла, відреагувала б на десятки пропозицій та зусиль з боку України. Росія просто хоче виграти час, щоб перегрупувати сили та накопичити ресурси та знову вдарити, але не можна дати їй це зробити.

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Теги: війна звільнення місто переговори путін росія Володимир Зеленський

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